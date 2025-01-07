魚塭華麗轉身 北安商業區啟用

台南安南區近年大發展，人口躍居全市行政區第2多，最受矚目的「商60」北安商業區市地重劃工程總面積37.17公頃，昨竣工啟用，從魚塭華麗轉身商業區，議員期待能好好招商；市府表示，將引進連鎖旗艦店進駐。

南市地政局長陳淑美說，北安商業區提供可建築商業用地22.11公頃，以及15.06公頃的公共設施用地，包含道路、公園道、公園、停車場、廣場、廣場兼停車場等，特別設兩座特色主題公園「公AN29-1草湖寮歷史公園」、「公AN29-2台江地景公園」，另為解決地勢低窪易淹水的問題，建置滯洪池、草湖寮抽水站，去年杜蘇芮颱風來襲就發揮效用，區內未來視需要也會規畫立體停車場。

北安商業區市地重劃區位於安南區北安路二段和安通路五段交叉要道，區位規畫為安南區商業副都心，已完成全區土地分配公告，預計上半年完成點交土地給各土地所有權人管理使用，市府也會展開招商。

市長黃偉哲說，商60整合都市計畫的全商業區街廓與公共設施，將商業服務與周邊居住環境功能全面升級；副市長趙卿惠形容，由人口成長來看，許多人南漂選擇移居安南區，期待商60更進一步帶動地方發展。

市議員蔡麗青說，期待市府好好招商，吸引民眾的大型商場、大型百貨等進駐，曾傳出新光三越有意進駐，後又傳出要設在北區小北附近，不管如何都希望安北商業區能大發展。陳淑美說，將引進連鎖旗艦店，吸引大型餐飲、百貨、旅館進來。