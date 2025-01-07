南鐵地下化 交長保證明年底通車

台南市區鐵路地下化工程挖到文化遺構2度展延，截至去年11月進度88.21%，進入施作高峰期，地方憂心增加75億多元經費，工期恐再延；交通部長陳世凱昨考察，承諾地下化全線工程、台南地下車站，2026年底都會如期如質通車啟用。

地下化後的台南車站，有下沉廣場，地下站體部分包括穿堂層、夾層、月台層，昨陳世凱受立法院交通委員會邀請視察，市長黃偉哲及多名立委都出席，首度曝光內部，主結構完工，穿堂層是挑高的空間，有車站大廳、售票處、搭車動線、手扶電梯等，月台層的鐵路軌道也陸續鋪設，相關電機待後續施作。

南鐵地下化工程計畫因C211標用地取得延後、車站站體規模擴大、交維分段執行等因素，鐵道局去年提出3修計畫增加75.93億經費，同年7月函報中央，國發會8月函覆審查意見後、10月再度送國發會續審，外界擔憂預算若未通過恐影響進度。

黃偉哲表示，市府須籌措約9.6億經費，對地方政府財政負擔不小，尤其現階段財劃法對台南很不公平，會全力支持3修計畫，也希望朝野立委能夠多幫忙。安排考察行程的立委林俊憲說，永康鐵路全線地下化已送行政院核定，相信未來永康也不會有平交道及陸橋。

對此，陳世凱說「不管預算是否核定通過，南鐵地下化工程都不會停擺」，仍會依照原本期程，針對台南火車站前後站目前通行須仰賴天橋，但車站內標示並不明確，會再加強標示。

市議員沈震東建議，古蹟保存展示方法需要更明確、不要再發生破壞古蹟情形，且未來擁有地下3層的火車站，可結合轉運站、捷運綠線動向及商場規畫安排，以視覺化方式疏導人流。

交通局表示，鐵路地下化遇到文資遺構皆已完成移置或現地保存，已克服相關影響；市府文資處也說，地下化過程出土而不適宜移回原址保存的出土物，未來將於場址附近另擇空間保存展示，並與周邊學校展開課程、教學合作。