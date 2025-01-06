快訊

大愛台爭議連環爆！ 27年老夥伴殷正洋說話了

強烈冷氣團周四來襲！北部低溫探10度 這3天有望追雪

影／晨跑遭3狗襲擊猛咬下體 男全身撕裂傷「只有屁股沒被咬」

立委陳亭妃推蛇年卡通版春聯 盼以創意與巧思祈福

中央社／ 台南6日電

民進黨立委陳亭妃今年推出全新設計的蛇年卡通版賀年春聯，盼以充滿創意與巧思的設計讓民眾眼前一亮，並祝福大家在2025充滿好吉兆，即日起在各服務處開放索取。

陳亭妃告訴中央社記者，此次設計元素第一層為「十」的巧思，除了巧妙結合生肖蛇的諧音外，還包含「妃妃姐姐」陳亭妃娃娃與今年生肖蛇，架構成十的意念，象徵「頂天立地」，這份祝福更寓意著「十拿九穩」，希望新的一年大家心想事成、做任何事都十拿九穩。

陳亭妃指出，第二層巧思則是新朋友小熊首次出現在春聯中，為大家送上2025年特別祝福「妃熊穩」，祝願新年裡每個人都穩穩當當、安然幸福。

她說，第三層巧思為充滿喜氣「金銀財寶滿厝廳」，春聯中融入金色與元寶元素，「妃常熱鬧」、「妃常豐富」，象徵財運滾滾而來，祝福大家「金銀財寶滿厝廳」，家中充滿歡樂與富貴。

陳亭妃表示，早在去年12月中就有許多人開始詢問「妃妃姐姐」春聯何時推出，此次的卡通版蛇年春聯，不僅是節慶裝飾，更傳遞一份溫暖心意，未來還將推出各區聯名版本。

春聯 蛇年 陳亭妃

延伸閱讀

陳亭妃：森霸電廠未完成立院要求前 不得核發執照

財劃法是地方跟中央搶錢？ 國民黨：賴清德12年前版本更爛

修財劃法後計劃型補助款歸零？國民黨提二事實斥陳亭妃造謠

財劃法修正...台南、高雄六都分配最少 綠委痛批：當南部人塑膠

相關新聞

台南市區鐵路地下化進度達89％ 2026年12月第1階段通車

台南市區鐵路地下化計畫自2017年陸續開工，迄今已完成89％進度，新增設置的林森站及南台南站分別將於2029年9月及20...

嬰幼兒口服輪狀病毒疫苗 黃敏惠今天宣布：嘉市全面補助

嘉義市長黃敏惠宣布，全面補助今年出生且設籍嘉義市的嬰幼兒2劑型口服輪狀病毒疫苗。黃敏惠表示，這項補助減輕新手爸媽的經濟負...

臺南查獲多件光電案場非法掩埋 面積420個足球場大

臺南市政府展現守護環境決心，積極加強環境及土地巡查，對於可疑案件通報環檢警啟動聯合稽查，於113年8月臺南市環保局配合臺南地檢署、環境部環管署及警察局刑事警察大隊等單位多次聯合前往七股、善化、安南等區

台南抽驗149件春節應景食品 3業者7件標示不合格

本月底即將迎來新春佳節，市面上已陸續推出各式應景食品及年菜，南市府衛生局近期啟動春節複合式專案，針對應景食品製造業、年貨...

雲林闖紅燈、超速去年破萬件 警在這5處新增科技執法

雲林縣交通違規資料統計，超速、闖紅燈最多，雲林縣警察局最近在5個鄉鎮，再新增建置5處科技執法設備，今天公告地點並決定2月...

南鐵地下化後景觀樣子 立委林俊憲攜手成大提車站規畫願景

台南市鐵路地下化工程，預計明年完成第一階段切換通車，目前各標進度分別在6至9成間，整體工程穩步進行中。立委林俊憲今與立院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。