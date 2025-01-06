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雲林虎尾4館及周邊光環境 獲3座國際大獎

中央社／ 雲林縣6日電

雲林虎尾4館及周邊光環境設計，去年8月先獲得德國紅點設計獎，10月再獲繆思設計大獎，12月獲得第3座國際獎項瑞士LIT照明設計獎；縣府說，彰顯雲林出色的城市文化空間。

雲林縣文化觀光處今天發布新聞稿表示，雲耀虎威光廊「虎尾4館及周邊光環境」設計，去年先後獲得「2024德國紅點設計獎-品牌暨傳達設計大獎（RedDot Award-Brand & CommunicationDesign）」、「2024繆思設計大獎-照明設計-建築照明類金獎（Muse Design Award-Lighting Design-Architectural Lighting）」，及「2024瑞士LIT照明設計獎-景觀照明類（LIT LIGHTING DESIGN AWARDS2024 - Landscape Lighting Design）」的肯定。

文觀處長陳璧君表示說，LIT是全球3大權威照明設計獎之一，「雲耀虎威光廊」自全球58個國家的800多件參賽作品脫穎而出，在僅有9座景觀照明組獎項中獲得優勝，光廊在夜晚煥發嶄新的光影形象，透過照明藝術讓虎尾4館到虎尾鐵橋串聯整個街區，創造出光影與歷史文化的對話。

陳璧君表示，雲耀虎威光廊的設計策略藉由「光」編織了一個系列的文化敘事映現出建築之美，亦整合橫向的街區開放空間。燈光讓「虎尾郡役所」的建築特色更為鮮明，成為中山路口美麗的端景；「合同廳舍」高聳的瞭望塔展現其登高望遠的氣勢與地標性；「郡守官邸」與「虎尾登記所」也在夜裡展現別於日間的優雅風貌。

文觀處指出，虎尾鎮日治時期興建的4座官方歷史建築包括了郡役所（雲林布袋戲館）、虎尾合同廳舍（誠品書店）、郡守官邸（雲林故事館）、登記所（雲林記憶Cool），以及台糖虎尾鐵橋，都是讓老建築活化與永續再利用非常成功的案例。

歷史建築 雲林

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