台南市區鐵路地下化進度達89％ 2026年12月第1階段通車

台南市區鐵路地下化計畫自2017年陸續開工，迄今已完成89％進度，新增設置的林森站及南台南站分別將於2029年9月及2030年9月啟用，整體計畫預計2031年3月完工。交通部長陳世凱表示，本案已克服文資構建影響，要求鐵道局如期如質達成2026年12月第1階段通車目標。

台南市區鐵路地下化計畫肩負台南車站地區都市更新發展，消除鐵路對市區的阻隔、整合都會區運輸系統的任務，是重要地餓鐵路交通建設，計畫全長8.23公里，北起大橋車站南端、南至大林路平交道以南約0.6公里，除將台南車站改建為地下站外，更新增林森、南台南等2處地下通勤車站。

沿線原有的9處平交道、8處地下道、4處陸橋、2處鐵路橋涵等，共23處橫交立體設施，將在地下化後消除。

立法院交通委員會今前往台南考察「台南市區鐵路地下化計畫」、「城成共榮-鐵路地下化台南車站大平台計畫」等交通建設議題。交通部鐵道局簡報說明地下化施工進度，，C212標台南車站站體工程施工現況、新舊車站造型、第1階段鐵路下地通車後，旅客進出動線規畫等執行情形。

鐵道局指出，台南市區鐵路地下化計畫工程，自2017年起陸續開工，截至2024年底，整體進度約89％，其中台南車站結構工程已施作完成，目前依工程進度全面開展站體裝修、軌道鋪設、機電設備安裝等作業，預估2026年12月切換至地下軌道通車啟用，新增設置的林森站及南台南站則分別於2029年9月、2030年9月啟用，預估2031年3月整體計畫完工。

陳世凱表示，本計畫已克服文資遺構影響，皆已完成移置或現地保存，各工程正全面趕工，要求鐵道局如期如質達成2026年12月第1階段通車目標；另計畫修正部分，也請鐵道局持續追蹤積極掌握中央審議情形。

針對「成共榮-鐵路地下化臺南車站大平台計畫」，成功大學說明，盼以台南車站為契機，帶動台南未來100年發展，透過整體規畫城市、車站、大學，未來能達成展示古都歷史、整合公共運輸、實現城成共榮、連結城市綠帶、有效人車分流、締造經濟效益等願景。