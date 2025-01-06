三昧堂木偶醫院已修逾2千尊 也修復海內外偶迷的心
三昧堂創意木偶團在嘉義縣表演藝術中心設有「木偶醫院」，至今已修復逾2000尊木偶，只收工本費，讓無數偶迷感動萬分，連日本、香港、馬來西亞偶迷也帶木偶來「就醫」。
三昧堂創意木偶團長嚴仁鴻今天接受中央社記者訪問說，「只要看見民雄車站附近的人們身上背著黑色大包，便知道那是要去三昧堂修偶的」；不過，木偶醫院的誕生，是「機緣巧合」。
嚴仁鴻表示，喜愛收藏戲偶的偶迷們，在玩賞木偶時，難免會有使木偶外觀造成些許傷損的情況，2013年三昧堂巡迴各地表演時就有提供「木偶保健室」幫粉絲維修戲偶的福利。
2016年三昧堂進駐嘉義縣表演藝術中心後，以此為基地，每年舉辦「來嘉玩偶」創藝布袋戲嘉年華，提供遊客精彩靜態展覽及戲偶教學；許多戲迷從國內外各地帶受傷的戲偶來維修，在修復師巧手下帶出了好口碑，正式成立全台第一家「木偶醫院」。
嚴仁鴻強調，目前除了台灣各地戲偶迷會來請求協助維修外，就連國外日本、香港、美國、新加坡和馬來西亞等偶迷，也會帶著珍藏戲偶前來「就醫」，而每尊戲偶價值動輒新台幣上萬。
「三昧堂副團長王文志，是木偶醫院的明星主治醫師」，嚴仁鴻說，王文志在布袋戲團家庭長大，擅長設計製作偶衣、頭飾、配件，他總會盡心盡力修復受損木偶，而且只收工本費，就這樣一傳十、十傳百，至今已修復逾2000尊木偶，「三昧堂修復的不只是偶，還有偶迷的心」。
嚴仁鴻指出，三昧堂自2008年創團以來，從一開始創團的7人，成長到現在有89名志工規模，已完成300多尊自行設計製作的精工戲偶作品，從不售賣任何戲偶；但偶迷在他處購買的戲偶，若需要「就醫」，歡迎帶來三昧堂，讓木偶醫院再現戲偶生命風華。
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