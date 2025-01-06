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嬰幼兒口服輪狀病毒疫苗 黃敏惠今天宣布：嘉市全面補助
嘉義市長黃敏惠宣布，全面補助今年出生且設籍嘉義市的嬰幼兒2劑型口服輪狀病毒疫苗。黃敏惠表示，這項補助減輕新手爸媽的經濟負擔，更以具體行動保護每一名嬰幼兒健康。
黃敏惠表示，去年嘉義市政府優先補助設籍嘉義市的低收、中低收入戶或罕見疾病之嬰幼兒接受免費口服輪狀病毒疫苗服務，今年暖心政策再升級，全面擴大補助對象，成為本島第一個全額且全面補助嬰幼兒免費口服輪狀病毒疫苗之縣市。為每一名新生兒家庭省下約5000至6000元的預防保健支出。
局長廖育瑋表示，輪狀病毒具高度傳染力，只要10個病毒就能感染，目前只能採多補充水份及電解質等支持性療法，而最有效的預防方式就是口服輪狀病毒疫苗。2劑型口服輪狀病毒疫苗的建議接種時程為出生滿2、4個月（第1劑不得晚於出生後4個月）。如家中有符合資格之嬰幼兒，攜帶兒童健康手冊、健保卡及戶口名簿前往嘉義市東、西區衛生所、21家指定嘉義市幼兒常規合約院所接種，建議可與公費常規疫苗（五合一疫苗和肺炎鏈球菌疫苗）一起接種。
市衛生局提醒，輪狀病毒主要經由糞口傳染，預防輪狀病毒感染，除接種疫苗外，家長照顧嬰幼兒時要勤洗手、養成良好的衛生習慣及注意環境清潔以預防傳染病發生，幫助嬰幼兒遠離病毒感染的威脅。相關訊息可至衛生局官網或致電衛生局詢問（05-2338066）。
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