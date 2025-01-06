台南抽驗149件春節應景食品 3業者7件標示不合格

本月底即將迎來新春佳節，市面上已陸續推出各式應景食品及年菜，南市府衛生局近期啟動春節複合式專案，針對應景食品製造業、年貨大街、賣場超市等業者、產品進行稽查抽驗，共抽查149件食品標示，其中，3業者共有7件產品標示不符規定，均已依法開罰。

衛生局表示，去年11月起會同市府消保官展開春節稽查專案，前往5家食品製造業，20家食品販賣業、7家宴席及一般餐廳，針對食品良好衛生規範準則、食品業者登錄、產品責任保險、定型化契約等項目進行查核。

其中，學甲區1家肉類加工廠因未設置衛生管理人員，不符規定，且其「古早味豬肉絲」、「杏仁芝麻脆肉紙」產品內容物未如實標示，加上未標示「芝麻」過敏原醒語、營養標示字體等不符合規定，分別開罰3萬元及5萬元。

此外，衛生局針對各類生鮮蔬果、年菜、禽畜水產品、醃漬蔬菜、堅果類、年糕、蘿蔔糕等米製品、糖漬鹽漬果實、豆製品及食用菇類等食品進行抽驗，共抽驗111件，檢測項目涵蓋農藥殘留、食品微生物、動物用藥、防腐劑、殺菌劑、漂白劑、著色劑及重金屬等，結果皆合格。

衛生局指出，此次專案也抽查149件食品標示，其中有3家業者共計7件標示不符規定，包含仁德一間烘焙坊的「蝴蝶酥禮盒」、「夏威夷豆塔」，因產品過敏原標示未如實標示，且內容物未展開，開罰5萬元。

另外，南區一間食品業者的「蝦米彎菓蝦餅（甘梅風味）」、「蝦米彎菓蝦餅（黑胡椒）」及原味DIY材料包，負責廠商未如實標示，且內容物未由多至寡排列，依法開罰6萬元。