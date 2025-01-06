臺南查獲多件光電案場非法掩埋 面積420個足球場大

臺南市政府展現守護環境決心，積極加強環境及土地巡查，對於可疑案件通報環檢警啟動聯合稽查，於113年8月臺南市環保局配合臺南地檢署、環境部環管署及警察局刑事警察大隊等單位多次聯合前往七股、善化、安南等區執行開挖、調查與搜索，查獲漁電共生案場及多處地方挖出廢棄物，廢棄物以營建混合物居多，總面積達300多公頃，足足有420個足球場大。

南市府表示，查獲3處漁電共生光電案場、其餘13處則包括荒地、魚塭地等，經開挖多可見各場址填埋水泥塊、磚塊、磁磚、鋼筋、木材、廢布、廢塑膠混合物等廢棄物，歸納係屬營建混合物，依違反廢棄物清理法第46條相關規定，處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1,500萬元以下罰金，並追究廢棄物產源之相關責任，目前則由臺南地檢署進行司法偵辦。

環保局指出，已於112年至113年執行光電案場查核期間，已完成686處案場之巡查，後經進一步邀集環境部環境管理署、經濟部產業發展署、能源署、本府經發局、工務局、農業局、都市發展局、地政局等相關單位及局處進行聯合會勘，並執行開挖共36處案場，查獲異常樣態計15處（包括11處經查填埋營建剩餘土石方、3處填埋營建混合物、1處為底渣再利用產品），經查皆未有爐碴填埋情事。其中3處填埋營建混合物部分，均已函送臺南地檢署偵辦。為了預防不肖業者利用太陽光電案場整地非法回填，臺南市政府已精進審核機制，如業者申請時需檢附現場現況地面照片，核准後施工前架設案場縮時攝影，作業階段需自行錄影等措施。

臺南市政府再次強調，對於非法棄置絕對零容忍，並於111年10月成立跨局處、跨單位，中央地方協力的非法棄置通報及處理小組，已出動超過10萬7千2件次，查獲249件違規案件。近來更提升執行頻率，特別針對魚塭、墓地、光電案場等高風險地區，後續也將持續配合檢調單位，實地探訪工地，適時追蹤廢棄物流向，落實源頭管控。若有未經許可填土行為，一經舉報，迅速查核，絕不放過任何違法行為。

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