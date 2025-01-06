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南鐵地下化後景觀樣子 立委林俊憲攜手成大提車站規畫願景

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
立委林俊憲今與立院交通委員會會勘台南市鐵路地下化工程。圖／林俊憲服務處提供
立委林俊憲今與立院交通委員會會勘台南市鐵路地下化工程。圖／林俊憲服務處提供

台南市鐵路地下化工程，預計明年完成第一階段切換通車，目前各標進度分別在6至9成間，整體工程穩步進行中。立委林俊憲今與立院交通委員會會勘，林俊憲表示，目前台南車站下方的新站體結構已接近完成，並攜手成大規畫車站願景，成大已提「城成共榮綠平台」方案，要讓校園與市民生活更緊密。

林俊憲今與立法院交通委員會，會同台南市長黃偉哲、交通部長陳世凱、交通部鐵道局長楊正君、內政部國土署長吳欣修、台鐵董事長杜微、成大校長沈孟儒，與立法委員林宜瑾、市議員蔡筱薇、周嘉韋、沈震東、李啟維、朱正軒及黃肇輝到台南車站下方的地下化C212標工程現場會勘，並就未來規畫進行討論。

林俊憲表示，南鐵地下化工程已進行多年，內部樣貌第一次公開，相信市民朋友都很好奇。今日會勘後可看出，車站下方的新站體結構接近完成，接著要進入機電、軌道與管線施作階段，完工已近在咫尺。

林俊憲說，大家都很關心未來新車站完工後，車站周邊區域的動線與空間規畫，由於市府之前已公布站前改造的初步方案，這次特別邀請成大一起參與，討論未來前後站銜接規畫。林俊憲分析，成大與後火車站僅一街之隔，且有許多市民常利用的設施，例如光復校區操場、成大醫院，以及他所爭取、預計今年底就會完工的成大老人醫院，校園已是市民生活的一部分。

林俊憲透露，與成大校長沈孟儒討論多次，校方已提出建構「城成共榮綠平台」方案，透過車站上方的空中行人平台，連接前後站，真正改變過往被鐵路切割的城市紋理，也讓校園與市民生活更緊密。

林俊憲說，以前讀書時，每天都要穿過平交道才能到學校，如今地下化即將完工，是非常難得的契機，希望扮演母校與各機關之間的橋梁，將成大在城市規畫上的學術能量引入新車站周邊的改造方案，未來更期許成大進一步成為台南的「市政智庫」，一同為打造更好的台南而努力。

台南市鐵路地下化工程的台南車站地下站體接近完工。記者萬于甄／攝影
台南市鐵路地下化工程的台南車站地下站體接近完工。記者萬于甄／攝影

成大醫院 林俊憲

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