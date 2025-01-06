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雲林闖紅燈、超速去年破萬件 警在這5處新增科技執法

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣闖紅燈和超速仍多，去年雙雙都破萬件，警方在5個鄉鎮市增設科技執法。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣闖紅燈和超速仍多，去年雙雙都破萬件，警方在5個鄉鎮市增設科技執法。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣交通違規資料統計，超速、闖紅燈最多，雲林縣警察局最近在5個鄉鎮，再新增建置5處科技執法設備，今天公告地點並決定2月15日開始執法，提醒用路人注意，不要超速、闖紅燈，以免受罰。

雲林縣警察局統計，去年雲林縣交通違規，以超速案件最多，共有47140件、其次為闖紅燈14003件，從數據明顯看出用路人守法仍有待加強，為避免闖紅燈、超速再造成重大交通事故，特別追加預算，並以實地評估後，決定在5處路口新增科技執法設備。

縣警局指出，5處路口分別設在北港145縣道42K+500M處（中國醫藥大學附設北港醫院前路口）、麥寮鄉雲1與雲2-1鄉道路口（雲1鄉道7k+800m處）、斗六市文化路與大學路口、西螺鎮台1線與振興路口、斗南鎮大展路與東科三路口。

縣警局指出，新增的5處以超速、闖紅燈為取締重點，一般道路超速違規罰鍰1200元至2400元，超速40公里以上未滿60公里，罰鍰1萬2000至1萬8000元。闖紅燈部分，機車罰鍰1800元至2700元，汽車罰鍰2700元至4000元，提醒用路人遵守用路規定以保安全。

雲林縣闖紅燈和超速仍多，去年雙雙都破萬件，警方在5個鄉鎮市增設科技執法。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣闖紅燈和超速仍多，去年雙雙都破萬件，警方在5個鄉鎮市增設科技執法。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣闖紅燈和超速仍多，去年雙雙都破萬件，警方在5個鄉鎮市增設科技執法。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣闖紅燈和超速仍多，去年雙雙都破萬件，警方在5個鄉鎮市增設科技執法。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣闖紅燈和超速仍多，去年雙雙都破萬件，警方在5個鄉鎮市增設科技執法。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣闖紅燈和超速仍多，去年雙雙都破萬件，警方在5個鄉鎮市增設科技執法。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣闖紅燈和超速仍多，去年雙雙都破萬件，警方在5個鄉鎮市增設科技執法。記者蔡維斌／翻攝
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