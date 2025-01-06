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航空青年許宏德為父發明飼料船 引用科技減輕養殖人力獲獎

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
原從事航空業的雲林縣口湖鄉民許宏德為幫父親解決養殖投撒飼料的人力負擔，成功發明智慧飼料船，對紓解鄉間缺工有很大幫助而獲獎。圖／許宏德提供
原從事航空業的雲林縣口湖鄉民許宏德為幫父親解決養殖投撒飼料的人力負擔，成功發明智慧飼料船，對紓解鄉間缺工有很大幫助而獲獎。圖／許宏德提供

原在航空公司工作的雲林縣口湖鄉民許宏德，不捨從事養殖的80多歲父親，每天辛苦划著小膠筏投料餵魚；結合遙控、衛星導航等科技，成功研發「智慧化無人養殖飼料船」，不僅有助於紓解鄉間人力缺工，去年還獲得數位發展部「創業歸故里競賽」冠軍，十分難得。

50歲的許宏德原在漢翔航空任職，負責精密的航空科技設計、維修等工作，每次返鄉看到從事養殖多年的父親，已年高80多歲，為養好魚蝦，每天多次划著小膠筏，沿著廣闊的魚塭 ，辛苦投撒飼料，不論烈日當空或寒風刺骨，父親踩著小筏餵魚的身影始終出現他腦海，於是激發他想改變這行業的心。

「每看著飛機升空，家人辛苦的畫面總會伴隨而出」許宏德說，父親為了養家一生辛苦養殖，幾十年了，現在的養殖依舊維持傳統人工，效率低、危險性高，加上鄉間人口老化、缺工等一連串問題越來越嚴重，他想為家鄉做點什麼，就從他的專業做起吧！

2022年許宏德毅然離開已服務14年航空業，回鄉成立「豐漁水產養殖公司」，以自己資訊工程專長，加上多年航空科技設計的專業，投入「智慧化無人養殖飼料船」研發，就想為家鄉解決缺工、老化的困境。

他說，智慧養殖船利用遙控器在池邊控制，甚至可用衛星導航設定投餵路線，再搭配運動控制演算等技術，飼料船工作時可自動避開各種障礙物，不僅用來投料餵魚，還具調節水質功能，可用來噴灑石灰、茶柏及煙草等改善池水所需的劑料，精準計量與定點投放，取代人工憑感覺投撒，既可保護環境也降低成本，靠人力每天1人餵養2公頃魚塭，飼料船可增至10公頃。

原只想為父親減輕工作勞動，許宏德的發想及研製成功，短短兩年科技養殖機具發展成為他的新事業，養殖業者可向漁業署申請智慧養殖設備補助。解決農村人力問題，更讓他獲得今年創業歸故里創新創業競賽冠軍。

許鴻德說，只要能吸引青年返鄉改善農村現況，以及對產業面有幫助的，他都願意去做，再苦也值得。

原從事航空業的雲林縣口湖鄉民許宏德成功發明智慧飼料船，不僅自動投料還可撒石灰消毒，改善水質，對紓解鄉間缺工有很大幫助而獲獎。圖／許宏德提供
原從事航空業的雲林縣口湖鄉民許宏德成功發明智慧飼料船，不僅自動投料還可撒石灰消毒，改善水質，對紓解鄉間缺工有很大幫助而獲獎。圖／許宏德提供

衛星導航 飼料

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