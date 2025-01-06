航空青年許宏德為父發明飼料船 引用科技減輕養殖人力獲獎

原在航空公司工作的雲林縣口湖鄉民許宏德，不捨從事養殖的80多歲父親，每天辛苦划著小膠筏投料餵魚；結合遙控、衛星導航等科技，成功研發「智慧化無人養殖飼料船」，不僅有助於紓解鄉間人力缺工，去年還獲得數位發展部「創業歸故里競賽」冠軍，十分難得。

50歲的許宏德原在漢翔航空任職，負責精密的航空科技設計、維修等工作，每次返鄉看到從事養殖多年的父親，已年高80多歲，為養好魚蝦，每天多次划著小膠筏，沿著廣闊的魚塭 ，辛苦投撒飼料，不論烈日當空或寒風刺骨，父親踩著小筏餵魚的身影始終出現他腦海，於是激發他想改變這行業的心。

「每看著飛機升空，家人辛苦的畫面總會伴隨而出」許宏德說，父親為了養家一生辛苦養殖，幾十年了，現在的養殖依舊維持傳統人工，效率低、危險性高，加上鄉間人口老化、缺工等一連串問題越來越嚴重，他想為家鄉做點什麼，就從他的專業做起吧！

2022年許宏德毅然離開已服務14年航空業，回鄉成立「豐漁水產養殖公司」，以自己資訊工程專長，加上多年航空科技設計的專業，投入「智慧化無人養殖飼料船」研發，就想為家鄉解決缺工、老化的困境。

他說，智慧養殖船利用遙控器在池邊控制，甚至可用衛星導航設定投餵路線，再搭配運動控制演算等技術，飼料船工作時可自動避開各種障礙物，不僅用來投料餵魚，還具調節水質功能，可用來噴灑石灰、茶柏及煙草等改善池水所需的劑料，精準計量與定點投放，取代人工憑感覺投撒，既可保護環境也降低成本，靠人力每天1人餵養2公頃魚塭，飼料船可增至10公頃。

原只想為父親減輕工作勞動，許宏德的發想及研製成功，短短兩年科技養殖機具發展成為他的新事業，養殖業者可向漁業署申請智慧養殖設備補助。解決農村人力問題，更讓他獲得今年創業歸故里創新創業競賽冠軍。