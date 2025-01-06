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過年前大掃除用水量恐增 台水第6區處：維持供水穩定

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
農曆春節將至，家家戶戶近期將展開過年前環境大掃除，用水量也勢必會增加，台水第6區處表示，目前已研擬春節供水因應計畫，並搭配供水監測平台即時調控水量水壓，會確保春節期間大台南地區穩定供水。圖／擷取自南市環保局官網
農曆春節將至，家家戶戶近期將展開過年前環境大掃除，用水量也勢必會增加，台水第6區處表示，目前已研擬春節供水因應計畫，並搭配供水監測平台即時調控水量水壓，會確保春節期間大台南地區穩定供水。圖／擷取自南市環保局官網

農曆春節將至，家家戶戶近期將展開過年前的環境大掃除，用水量也勢必會增加，台水第6區處表示，目前已研擬春節供水因應計畫，並搭配供水監測平台即時調控水量水壓，會確保春節期間大台南地區穩定供水。

台水第6區處指出，目前配合水利署水源調度政策，由高雄北送跨區支援台南用水量，以延長水庫供水時期，維持大台南地區穩定供水。根據資料顯示，目前曾文-烏山頭水庫有效蓄水量約5.8億噸，南化水庫約8200萬噸，呼籲民眾有水當思無水之苦，務必節約用水。

此外，因應春節假期供水計畫，台水第6區處已排定人力進行供水操作調度及緊急應變，預計出勤267人次，確保春節期間穩定供水；相關用水問題或通報修漏水及查詢各項用水業務，可撥打免費服務專線1910，全天候24小時由專人提供服務。

台南 春節 烏山頭水庫

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