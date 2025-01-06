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就業別放棄！ 身障小立接受烘培職訓已穩定就業2年

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
小立現在烘焙製作技巧、商品包裝與產品介紹樣樣精通。圖／雲嘉南分署提供
小立現在烘焙製作技巧、商品包裝與產品介紹樣樣精通。圖／雲嘉南分署提供

台南26歲心智障礙者小立多年找不到工作，但有家人鼓勵不氣餒，通過訓練後在台南永康展翼烘焙庇護工場工作已2年，現在烘焙製作技巧、商品包裝與產品介紹樣樣精通。有了專業技能建立自信，努力與成長大家都看在眼裡。小立說，最大的願望就是「開一間烘焙工作室」，希望賺更多錢分擔家計。

庇護工場場長徐巧玲說，工場以生產手工餅乾、麵包、小西點為主，目前有12名心智障礙員工在培養工作技能，主要負責產品製作、包裝、出貨以及展攤推銷等工作，像小立工作技巧駕輕就熟，學習態度積極，期望有機會可以到一般職場工作。

徐巧玲說，工場內的每項產品都是庇護夥伴用心製作而成，更選用天然、安全的原物料，且都通過ETC商品檢驗中心嚴格檢測，確保品質無虞，希望每件烘焙點心都能帶給消費民眾味蕾驚喜，目前工場推出多款年節禮盒，歡迎民眾選購支持。

勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟表示，目前雲嘉南地區計有23家庇護工場，提供245名庇護員工就業，勞動部除補助庇護工場租金、人事費用更有20萬元行銷費用補貼，希望助力庇護工場推廣自家商品，也讓員工安穩就業。

劉邦棟說，庇護工場營收除一般營業收入外，各節慶禮盒也是其主要營收來源，時值農曆年節送禮之際，呼籲民眾消費做公益，用行動鼓勵這群特殊員工，讓愛與善不斷循環，更多庇護商品資訊，可至勞動力發展署官網查詢。

小立現在烘焙製作技巧、商品包裝與產品介紹樣樣精通。圖／雲嘉南分署提供
小立現在烘焙製作技巧、商品包裝與產品介紹樣樣精通。圖／雲嘉南分署提供
小立現在烘焙製作技巧、商品包裝與產品介紹樣樣精通。圖／雲嘉南分署提供
小立現在烘焙製作技巧、商品包裝與產品介紹樣樣精通。圖／雲嘉南分署提供
客戶工廠提供身心障礙者職業訓練。圖／雲嘉南分署提供
客戶工廠提供身心障礙者職業訓練。圖／雲嘉南分署提供

庇護工場 烘焙

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