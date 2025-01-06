聽新聞
0:00 / 0:00
啟用52年頭一遭 曾文水庫跨年滿水位今年用水灌溉不擔心
台灣最大的曾文水庫去年7月滿水位後一路維持高檔到現在半年、撐過枯水期依舊100%儲水，不但創下最長時間紀錄，也是水庫啟用近52年來頭一次「跨年滿水位」。水利署表示今年水情「健康樂觀」，雨季來臨前供水無虞，一期水稻將如期完全供應、預估灌溉2.4億立方公尺。
水利署官員指出，往年也曾豪雨不斷、二期稻作停灌，但台灣主力水庫曾文水庫即使枯水期雨量少，依舊維持100%儲水，從來沒有這麼長的滿紀錄。分析原因除接連幾個颱風帶來豐沛降雨，南區水資源分署全年無休投入調控功不可沒。
例如南分署啟動越域引水南化水庫，不斷透過高雄甲仙攔河堰從旗山溪越域引水，再透過聯通管每天反送10萬立方米至烏山頭水庫蓄存，減少曾文水庫挹注烏山頭水庫壓力，區域調度持續穩住滿水位。
水利署表示，台灣枯水期已持續一段時間，不過曾文水庫水位仍是儲水百分之百，空前罕見。主要是去年下半年颱風帶來豐沛降雨，加上南分署用心調度水資源，才會罕見出現冬季南部水庫高水位。
官員表示，雖然水情樂觀，今年上半年各項產業、民生用水需求供應無虞，一期稻作也會如期完全供灌，但也不能掉以輕心，因為今年的降雨狀況依舊難以預料，希望大家依舊要節約用水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言