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啟用52年頭一遭 曾文水庫跨年滿水位今年用水灌溉不擔心

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
啟用52年頭一遭，曾文水庫跨年滿水位、明年用水不擔心。圖／讀者提供
啟用52年頭一遭，曾文水庫跨年滿水位、明年用水不擔心。圖／讀者提供

台灣最大的曾文水庫去年7月滿水位後一路維持高檔到現在半年、撐過枯水期依舊100%儲水，不但創下最長時間紀錄，也是水庫啟用近52年來頭一次「跨年滿水位」。水利署表示今年水情「健康樂觀」，雨季來臨前供水無虞，一期水稻將如期完全供應、預估灌溉2.4億立方公尺。

水利署官員指出，往年也曾豪雨不斷、二期稻作停灌，但台灣主力水庫曾文水庫即使枯水期雨量少，依舊維持100%儲水，從來沒有這麼長的滿紀錄。分析原因除接連幾個颱風帶來豐沛降雨，南區水資源分署全年無休投入調控功不可沒。

例如南分署啟動越域引水南化水庫，不斷透過高雄甲仙攔河堰從旗山溪越域引水，再透過聯通管每天反送10萬立方米至烏山頭水庫蓄存，減少曾文水庫挹注烏山頭水庫壓力，區域調度持續穩住滿水位。

水利署表示，台灣枯水期已持續一段時間，不過曾文水庫水位仍是儲水百分之百，空前罕見。主要是去年下半年颱風帶來豐沛降雨，加上南分署用心調度水資源，才會罕見出現冬季南部水庫高水位。

官員表示，雖然水情樂觀，今年上半年各項產業、民生用水需求供應無虞，一期稻作也會如期完全供灌，但也不能掉以輕心，因為今年的降雨狀況依舊難以預料，希望大家依舊要節約用水。

啟用52年頭一遭，曾文水庫跨年滿水位、明年用水不擔心。圖／讀者提供
啟用52年頭一遭，曾文水庫跨年滿水位、明年用水不擔心。圖／讀者提供

曾文水庫 水利署 烏山頭水庫

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