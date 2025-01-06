啟用52年頭一遭 曾文水庫跨年滿水位今年用水灌溉不擔心

台灣最大的曾文水庫去年7月滿水位後一路維持高檔到現在半年、撐過枯水期依舊100%儲水，不但創下最長時間紀錄，也是水庫啟用近52年來頭一次「跨年滿水位」。水利署表示今年水情「健康樂觀」，雨季來臨前供水無虞，一期水稻將如期完全供應、預估灌溉2.4億立方公尺。

水利署官員指出，往年也曾豪雨不斷、二期稻作停灌，但台灣主力水庫曾文水庫即使枯水期雨量少，依舊維持100%儲水，從來沒有這麼長的滿紀錄。分析原因除接連幾個颱風帶來豐沛降雨，南區水資源分署全年無休投入調控功不可沒。

例如南分署啟動越域引水南化水庫，不斷透過高雄甲仙攔河堰從旗山溪越域引水，再透過聯通管每天反送10萬立方米至烏山頭水庫蓄存，減少曾文水庫挹注烏山頭水庫壓力，區域調度持續穩住滿水位。

水利署表示，台灣枯水期已持續一段時間，不過曾文水庫水位仍是儲水百分之百，空前罕見。主要是去年下半年颱風帶來豐沛降雨，加上南分署用心調度水資源，才會罕見出現冬季南部水庫高水位。