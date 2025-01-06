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台積電嘉義首波徵才 高中職畢業可應試、平均年薪上看70萬

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台積電嘉義封裝廠首波嘉義徵才，學歷高中職畢業，不限科系、無經驗可，平均年薪達70萬元以上。記者李宗祐／翻攝
台積電嘉義封裝廠首波嘉義徵才，學歷高中職畢業，不限科系、無經驗可，平均年薪達70萬元以上。記者李宗祐／翻攝

台積電嘉義封裝廠透過嘉義就服平台進行首波嘉義徵才，招募【先進封裝工程部技術員】、【先進封裝製造部技術員】，學歷高中職畢業，不限科系、無經驗可，平均年薪達70萬元以上。嘉義就服平台公布報名方式，有2月15、2月22日兩場，擇一完成線上報名，通過審核者會通知面試地點。

朴子就服員表示，上周台積電聯絡朴子就業中心表示，將招募先進封裝技術人員，希望借由就服站平台發布訊息，在上周五即將相關訊息發布於相關就服平台，這是台積電首次在嘉義徵才，有意民眾請連結台積電官網報名。

訊息上表示，分別在2月15、22日透過線上報名，點選報名連結裡面即有相關招募訊息；【先進封裝工程部技術員】、【先進封裝製造部技術員】，學歷高中職畢業、無經驗可、享有分紅獎金，平均年薪達70萬元以上。

就服員表示，接到不少民眾電話，許多人詢問要如何知道是否已報名成功，因為就服中心只是代為傳達訊息，並不清楚台積電的作業流程，不過，依照以往與廠商接洽經驗，在農曆年過後，如果還沒有接到通知可能就沒機會。

就服員表示，每場報名人數100名，2場共200名額，有意者要快，但是不是就是要招募200名，就不得而知。因為新設封裝廠還沒有完工，推測還會有下一波招募人才。

台積電 嘉義 朴子

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