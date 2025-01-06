陳世凱視察南鐵地下化 台南車站地下現況首曝光

台南市區鐵路地下化工程雖因挖到文化遺構2度展延，不過，整體計劃截至去年11月已達88.21%，進入施作高峰期，立法院交通委員會、交通部長陳世凱、台南市長黃偉哲及多位立委等，今早前往考察，更首度曝光台南車站地下化工程現況。

南鐵地下化工程計劃因C211標用地取得延後、車站站體規模擴大及交維分段執行等因素，去年提出3修計畫增加75.93億經費，7月函報行政院，國發會8月函覆審查意見後，去年10月再度陳送國發會續審，因此外界也擔憂預算若未通過，恐影響地下化工程進度。

對此，陳世凱強調，不管預算是否核定通過，南鐵地下化工程都不會停擺，工程仍會依照原本期程，在2026年年底地下化全線工程及台南地下車站都會如期如質通車啟用。此外，針對台南火車站前後站目前通行需仰賴天橋，但車站內標示並不明確，也會再加強標示。

黃偉哲則說，為提升南鐵地下化計畫效益，提高對市民與旅客服務水準，鐵道局提出第3次修正計畫增加經費，均為執行原有南鐵地下化工程，而市府需籌措約9.6億經費，對地方政府財政負擔不小，尤其現階段財劃法對台南很不公平，不過，市府仍會全力支持3修計畫，目前已送行政院內部陳核中，也希望朝野立委能夠多幫忙。

安排考察行程的立委林俊憲提到，鐵路地下化對台南市區縫合相當重要，從規劃到定案歷經10多年，如今總算要看到成果，工程進度如期進行，可望明年全線通車；針對永康鐵路全線地下化部分，目前已送行政院核定，相信未來永康也不會有平交道及陸橋。

市議員沈震東則指出，火車站地下化工程進度落後，希望接下來的工程進度理應迅速確實完成，同時古蹟保存展示方法更需要明確，不要再發生破壞古蹟事情；未來擁有地下三層的火車站，可結合轉運站、捷運綠線動向及商場規畫安排，以視覺化方式疏導人流。

「台南市區鐵路地下化計畫」工程起點位於永康大橋站南端，往南經台南車站至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23 公里，今立法院交通委員會視察車站穿堂層及月臺層施工現況，同時聽取工程簡報。