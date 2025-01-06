台南市運開賽 黃偉哲勉選手全力以赴迎全中運挑戰
台南市聯合運動大會今天開賽，共有100多所學校4000多名隊職員參與，由於4月全中運也將在台南登場，市長黃偉哲勉勵各校代表隊全力以赴，展現最佳實力，爭取進軍全中運的資格與榮耀。
黃偉哲表示，市運不僅是競技的平台，也是培育運動菁英的重要賽事。他期盼透過市運的舉辦，激發更多學生對運動的熱愛與對卓越的追求，參賽的運動員也能在比賽中展現訓練成果，並結識志同道合的朋友。
黃偉哲強調，台南市今年主辦2025年全中運，既是榮耀也是挑戰，市府將全力籌備，期待市民共同參與，提升城市的體育氛圍，為參賽選手留下難忘回憶。他說，南市去年在全中運獲得44金、39銀、40銅，共123面獎牌，創歷史新高，期許今年選手持續展現實力，爭取佳績。
體育局表示，為祈求賽事順利圓滿，本屆市運特別到北門區的南鯤鯓代天府取聖火，由佳里國中田徑隊負責聖火傳遞，行經北門區、學甲區、將軍區、佳里區、七股區及西港區等區11所學校，期望象徵光明、團結、友誼、和平與正義的聖火，帶給所有選手正向的力量。
今日的開幕典禮由蟬聯南市傳統藝術比賽14連霸的德高國小鼓術隊揭幕，去年全中運國女5000公尺競走破紀錄得主，台南二中學生郭思岑擔任宣誓代表，金城國中的馬加樂與新化高中的陳勝佑擔任聖火手。立委陳亭妃、市議員周麗津、朱正軒、沈震東、曾培雅、李啟維、曾之婕、陳怡珍都到場為選手加油打氣。
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