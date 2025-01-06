光電案場填土 南市府：須縮時攝影

廢棄物流向控管不易，載運車輛依法要裝GPS追蹤，但有業者透露，合法處理費用太高，非法業者也可能送抵處理廠後，轉運他地非法處理，對此，中央研擬強化管理最終去處；南市府則精進光電案場審核機制，若須填土，應提供原本現地照片、施工時做縮時攝影等。

1名廢清業者透露，廢棄物清理法規範廢棄物清除出廠前，須連線申報日期、時間、機具的車（船）號、種類及描述、數量及清除、處理、再利用或輸出等資料，並透過GPS軌跡記錄是否依申報內容運送，但缺影像佐證，讓不肖人士有機可乘。

位於台南山上區的全興資源再生公司，負責載回廢棄物處置，近年自行開發「廢棄物及再生產品影像追蹤系統」。公司總經理李英桐說，該系統整合現有GPS及即時影像技術，每輛車安裝4個高畫質錄影鏡頭，每秒回傳訊號，管控車輛行駛影像及軌跡，降低廢棄物轉運、亂竄可能性。

南市環保局指出，內政部與環境部已成立業務聯繫平台，研擬相關強化管理機制，包含擴大最終去處、建立管理平台及落實科技執法等，後續將全國統一做營建剩餘土石方電子聯單，並須持有至最終使用地點，落實全流向管理。

南市環保局長許仁澤也說，預防不肖業者利用太陽光電案場整地非法回填，去年起就與經發局合作精進審核機制，光電案場若須填土，須提供現地照片佐證，核准後施工前架設案場縮時攝影，完善案場後會由環保局人員查核。

市議員林燕祝說，設縮時攝影等應由市府相關局處執行，避免業者「球員兼裁判」，同時加強查核，如有違法案場，該撤照就要果斷。