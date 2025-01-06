回響／台南查光電案場 15處違法回填

本報「國在山河廢」陽光行動引發回響，台南檢警環單位3天前宣布破獲史上亂傾倒廢棄物面積最大的廢土集團。環保局昨表示，前年開挖巡查全市光電案場，其中3處填埋營建混合物，也在此波送辦，另1處使用爐碴方式違法，將深入釐清。

台南光電案場近年來不斷被質疑偷埋爐碴，南市環保局長許仁澤說「這是被汙名化」，市府2023年啟動調查，除優先開挖曾被檢舉的案場，也針對全市686場地面型光電案場全面巡查，其中包含22處使用爐碴再利用產品的案場，共查獲15處光電案場異常樣態，經查有違法回填。

環保局說，15處包含11處經查填埋營建剩餘土石方、3處填埋營建混合物、1處則為爐碴再利用產品，其中3處被填埋營建混合物均已函送台南地檢署偵辦，填埋營建剩餘土石方部分，已函請經發、工務及農業局等相關權責單位行政裁罰。

另1處使用爐碴再利用產品的光電案場，經確認可做爐碴合法再利用，卻將爐碴放在案場的升壓站底下，土地使用地目不符，違反區域計畫法相關規定，已要求業者15日前提出處置計畫書，進行清理，也將由地政局進行相關裁處。

許仁澤說，目前亂倒廢棄物仍以營建混合物居多，遭棄置最主要原因在於，無法源依據可要求業者申報流向，內政部未來不排除針對相關法令修法，環保局後續會與警方配合強力執法，同時加強科技執法，例如電子圍籬、跨縣市合作等，會持續進行。

南市環保局去年8月起配合台南地檢署、環境部、南市警局刑事警察大隊等單位，出動200多人次、耗資40萬至50萬，前往七股、善化、安南等區聯合稽查開挖16處，破獲史上最大廢土集團，全案由台南地檢署偵辦。