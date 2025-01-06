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四方送暖…惡火毀25年心血 54歲果農盼青農接棒

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導

惡火奪走25年心血。雲林縣古坑鄉農民吳敏助去年10月遭逢火災，吞噬住家與集貨場，所有農機裝備也付之一炬，廣達3公頃柑橘園進入採收季，縣府幫忙促銷，雲科大師生昨也協助摘果，盼協助早日重建家園，四方送來溫暖讓他點滴在心頭。

54歲吳敏助曾在台北市台安醫院擔任醫檢師，25年前辭去工作，回鄉接下父親一手辛苦開墾的果園，尤其父親成功培育出品質極佳的「美女柑」，價高又是獨家銷售，1年毛利高達7、800萬元，他接手不斷投資更新農機設備，從清洗、篩果、分裝全改自動化，甚至不靠公部門資源，引入冷鏈、機具，建立整套管銷系統，再為家業創高峰。

然而，去年10月惡火連燒8小時，集貨場變殘垣斷樑，歪扭的鐵皮梁柱搖搖欲墜，造價逾千萬元的工作線和堆高機等農機具全燒成廢鐵。

近期進入產季，彷如廢墟的集貨場內，吳的妻子和國小四年級大兒子昨忙著清洗柑橘準備分裝外送；吳敏助低頭忙著選果，無奈說「你看得到的所有機器和果箱全部是借來的」。火場旁3公頃的帝王柑、日本甜桔、綠皮砂糖桔正長得豐肥飽滿，為此副縣長謝淑亞發動媒合企業和分銷商協助，買了他大半的橘果，解決燃眉之急；雲科大部分師生前往協助摘果，減輕人力負擔。

吳敏助說，未來的路還是要繼續走下去，但無暇照顧果園，計畫把果園外租，並將多年來的技術經驗、品牌通路全部分享給有心發展的青農，誠摯邀請有意投入農業的青年接班，這段時間則以低價開放入園採摘。

成功 柑橘

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