守護台南南山公墓 民團貼QRcode反擊

台南市政府以殯葬專區開發南區南山公墓，民間團體申請為文化景觀資產、陸續提出值得保存墓塚，但市府近期到公墓C區的墓碑貼上查估及測繪作業標示牌，民團為此出招「反擊」，昨在標示牌貼QRcode，盼民眾得知文資守護行動並加入。

南山公墓開發案分A到E共5區，其中在中華南路以北、西門路一段以東的A、B區圍繞火葬場是較古老的葬區，共16多公頃，市府規畫設置南山公墓殯葬專區，遇反對聲浪。

對於民團作法，南市民政局回應，具有文化資產保存價值的墓塚，該守護的就會守護，一切等文資處完成審議，未來視審議結果做最有利地方發展的規畫。

守護南山公墓社群指出，鑑於C區完成地籍重劃，市府在各墓碑貼編號，經詢問法律專家後，發起張貼QRcode，貼在標示宅牌角落空白處，讓掃墓時能透過QRcode知道守護的行動和進度，及加入守護超過400年台灣最早及最大公墓。

守護南山公墓社群成員昨去踏查，守護南山公墓教師應援團執行祕書吳延晃說，此次任務主要為探訪已被市府查估具有文化資產潛力點，張貼QRcode，通知家屬加入保存陣營。

成員踏查之一的林家墓園，兩旁各有1墓塚，分別建於1978年、1991年，中間上方處立了1912年兩個寫有近20人姓名墓碑，從文字可追蹤出林家祖先在清康熙5年從廈門九龍山出海口的「積善里」渡海來台，研判後代認為此墓碑具紀念價值，重新整理墓園時才移到此處；另個郭家墓園，除精緻泥塑，還以死者名字在墓園兩側寫聯，具文化價值與意義。