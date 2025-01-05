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大火摧毀25年心血、千萬設備農機付之一炬 果農盼青農接手

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
古坑果農吳敏助25年心血一場大火，集貨場和機具設備付之一炬，現代化生產線變廢墟，慘不忍睹。記者蔡維斌／攝影
古坑果農吳敏助25年心血一場大火，集貨場和機具設備付之一炬，現代化生產線變廢墟，慘不忍睹。記者蔡維斌／攝影

一場惡火奪走25年心血！雲林縣古坑鄉農民吳敏助去年10月一場惡火吞噬住家與集貨場，所有農機裝備也付之一炬，廣達3公頃柑橘園進入採收季，雲林縣府幫忙促銷，今天雲科大師生也協助摘果，期讓他早日重建家園，四方送來溫暖，他點滴在心頭，也希望能有青農接手延續果園口碑與品牌。

原本在台北市台安醫院擔任醫檢師的吳敏助，25年前辭去工作回鄉接下父親一手辛苦開墾的果園，尤其父親成功培育出品質極佳的「美女柑」，價高又是獨家銷售，十分搶手，一年毛利高達7、800萬元，是家業頂盛時期。

當年吳敏助接手後，以青農之身由醫轉農，所獲利潤不斷投資更新農機設備，從清洗、篩果、分裝全改成自動化，甚至不靠公部門資源，引入冷鏈、機具，獨力打出個人品牌，所建立的管銷系統更一應俱全，再為家業另創高峰。

54歲吳敏助和妻子偕手努力25年的心血，在去年10月一場8小時的惡火，全部化為烏有，走進集貨場歪扭的鐵皮樑柱搖搖欲墜，原本設備新穎造價逾千萬元的工作線和堆高機等農機具，全燒成一堆廢鐵，宛如廢墟慘不忍睹。

在殘垣斷樑的集貨場，只見吳的妻子和四年級的大兒子忙著清洗柑橘準備分裝外送，「你看得到的所有機器和果箱全部是借來的」低頭忙著選果的吳敏助簡單的一句，道盡無限心酸，一切歸零更是萬般無奈，他說，或許是老天要他結束的時候了，只要人活著，都還會有機會。

相對於燒得焦黑破損的房子，鄰旁3公頃的帝王柑、日本甜桔、綠皮砂糖桔卻長得豐肥飽滿，黃澄澄掛在樹上待人採，正忙於重建家園的吳敏助分身乏術，無力採收，雲林縣副縣長謝淑亞發動媒合企業和分銷商協助，買了他大半的橘果，解決燃眉之急，今天雲科大部分師生也前往協助摘果，為他減輕人力負擔。

吳敏助感謝各界的協助，他說，未來的路還是要繼續走下去，為重建家園已無暇照顧這座開墾逾40年的果園，他計畫把果園外租，並將多年來的技術經驗、品牌通路全部分享給有心發展的青農，他誠摯邀請有意投入農業的青年接班，讓果園的生命與希望得以延續。

這段時間也以低價開放入園採摘，帝王柑目前行情每台斤約37到50元，到園自採每台師一律45元，日本甜桔行情每台斤逾兩百元，自採只要70元，副縣長謝淑亞代言強調超好吃的柑橘全在這一果園，機不可失。聯絡電話0933-619642吳敏助。

古坑果農吳敏助25年心血一場大火，集貨場和機具設備付之一炬，縣府幫他促銷也呼籲青農接手。記者蔡維斌／攝影
古坑果農吳敏助25年心血一場大火，集貨場和機具設備付之一炬，縣府幫他促銷也呼籲青農接手。記者蔡維斌／攝影
吳敏助和大兒子忙著選果分裝，所有機具和果箱全都是借來的。記者蔡維斌／攝影
吳敏助和大兒子忙著選果分裝，所有機具和果箱全都是借來的。記者蔡維斌／攝影
古坑果農吳敏助25年心血一場大火，集貨場和機具設備付之一炬，冷凍場也燒毀。記者蔡維斌／攝影
古坑果農吳敏助25年心血一場大火，集貨場和機具設備付之一炬，冷凍場也燒毀。記者蔡維斌／攝影

古坑果農吳敏助（左）25年心血一場大火，集貨場和機具設備付之一炬，辛苦培育的柑橘園卻豐收品質佳，副縣長謝淑亞（右）幫他促銷並呼籲青農接手。記者蔡維斌／攝影
古坑果農吳敏助（左）25年心血一場大火，集貨場和機具設備付之一炬，辛苦培育的柑橘園卻豐收品質佳，副縣長謝淑亞（右）幫他促銷並呼籲青農接手。記者蔡維斌／攝影

原本在北部大醫院擔們醫檢師的吳敏助25年前返鄉接手父親果園，悉心管理轉型十分成功，不料一場惡火摧毀他的農業夢。記者蔡維斌／攝影
原本在北部大醫院擔們醫檢師的吳敏助25年前返鄉接手父親果園，悉心管理轉型十分成功，不料一場惡火摧毀他的農業夢。記者蔡維斌／攝影
吳敏助精心培育的日本金桔等各類柑橘豐肥甜蜜，他願把一生精心研究技術傳承給接手的青農。記者蔡維斌／攝影
吳敏助精心培育的日本金桔等各類柑橘豐肥甜蜜，他願把一生精心研究技術傳承給接手的青農。記者蔡維斌／攝影
雲科大師生幫忙摘果，減輕人力負擔。記者蔡維斌／攝影
雲科大師生幫忙摘果，減輕人力負擔。記者蔡維斌／攝影
馬來西亞的研究生也來幫忙摘果。記者蔡維斌／攝影
馬來西亞的研究生也來幫忙摘果。記者蔡維斌／攝影

柑橘 農民 雲林

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