聽新聞
0:00 / 0:00
寶林茶室劫後餘生 倖存者黃舒君將辦音樂會向醫護致敬
去年3月底爆發的寶林茶室食物中毒案中，唯一康復出院的重症者黃舒君，為感謝南市立醫院醫護的救治和照護，去年透過藝術展拍賣所得作為基金，籌辦「生命禮讚」感恩藝術音樂會，今順利在南市文化中心原生劇場登場，黃舒君也藉此傳遞感謝與祝福。
「生命禮讚」感恩藝術音樂會匯聚多位重量級藝術家，包含知名大提琴家吳登凱、聲樂家黃絢雯與鋼琴家黃瀅娟等，此外，南市立醫院急診部主任蘇世揚領軍的「玫瑰墓」樂團、由南市醫醫師、醫技與行政人員組成的愛薩人樂團也都登台演出。
黃舒君表示，舉辦這場音樂會不僅是對醫護團隊的感恩回饋，更象徵新年新希望與新生命的開始，透過結合藝術與音樂，也向親友及社會大眾分享自己從中毒命危到奇蹟重生的故事，並藉此傳遞感謝與祝福，這樣至少自己的經歷就有意義，也祈願新的一年一切平安順遂。
南市立醫院院長蔡良敏則說，醫院的使命是守護生命健康，黃舒君去年3月25日入院，當時病況無法由單一專科醫師應對，因此立即成立跨科部醫療小組，開會擬定治療方針，竭盡全力救治，很開心經過22天的治療，黃小姐在去年4月15日順利康復出院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言