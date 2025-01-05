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寶林茶室劫後餘生 倖存者黃舒君將辦音樂會向醫護致敬

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
寶林茶室中毒案重症唯一倖存者黃舒君(中）為感謝台南市立醫院醫護的救治和照護，今舉辦「生命禮讚」感恩藝術音樂會，並與南市立醫院院長蔡良敏（右）、秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞（左）合影留念。圖／南市醫提供
寶林茶室中毒案重症唯一倖存者黃舒君(中）為感謝台南市立醫院醫護的救治和照護，今舉辦「生命禮讚」感恩藝術音樂會，並與南市立醫院院長蔡良敏（右）、秀傳醫療體系副總裁牟聯瑞（左）合影留念。圖／南市醫提供

去年3月底爆發的寶林茶室食物中毒案中，唯一康復出院的重症者黃舒君，為感謝南市立醫院醫護的救治和照護，去年透過藝術展拍賣所得作為基金，籌辦「生命禮讚」感恩藝術音樂會，今順利在南市文化中心原生劇場登場，黃舒君也藉此傳遞感謝與祝福。

「生命禮讚」感恩藝術音樂會匯聚多位重量級藝術家，包含知名大提琴家吳登凱、聲樂家黃絢雯與鋼琴家黃瀅娟等，此外，南市立醫院急診部主任蘇世揚領軍的「玫瑰墓」樂團、由南市醫醫師、醫技與行政人員組成的愛薩人樂團也都登台演出。

黃舒君表示，舉辦這場音樂會不僅是對醫護團隊的感恩回饋，更象徵新年新希望與新生命的開始，透過結合藝術與音樂，也向親友及社會大眾分享自己從中毒命危到奇蹟重生的故事，並藉此傳遞感謝與祝福，這樣至少自己的經歷就有意義，也祈願新的一年一切平安順遂。

南市立醫院院長蔡良敏則說，醫院的使命是守護生命健康，黃舒君去年3月25日入院，當時病況無法由單一專科醫師應對，因此立即成立跨科部醫療小組，開會擬定治療方針，竭盡全力救治，很開心經過22天的治療，黃小姐在去年4月15日順利康復出院。

寶林茶室 音樂會 食物中毒

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