廢棄物傾倒猖獗 清運業者開發影像追蹤 讓清運透明化

南市府環保局配合台南地檢署、環境部環管署及警察局刑事警察大隊等單位聯合稽查，近期破獲史上最大廢土集團，讓廢棄物傾倒事件引起各界關注；有清運業者認為，廢棄物清運最大漏洞在於流向管控不易，應以源頭預防更重於事後查獲。

台南市政府近期查獲環保組織犯罪集團，橫跨台南、高雄等地，四處亂倒營建混合廢棄物，破壞至少300多公頃土地，南市環保局後續也將針對魚塭、墓地、光電案場等高風險地區，適時追蹤廢棄物流向，落實源頭管控。

對此，有業者表示，廢棄物清理法雖規範廢棄物清除出廠前，須連線申報清運廢棄物的日期、時間、機具車（船）號、種類及描述、數量及清除、處理、再利用或輸出等資料，並透過GPS軌跡紀錄是否依照申報內容運送，但因缺乏影像佐證，也讓不肖人士有機可乘。

業者認為，目前清運模式由源頭到廢棄物處理廠，應不會有太大問題，但因合法處理費用太高，非法業者最常用的方式就是在送抵處理廠後，透過轉運另外覓地非法掩埋，雖車輛軌跡完全正常，但進入處理廠後的操作就無法掌握，也是廢棄物清運最大的漏洞問題。

位在台南山上區的全興資源再生公司，近年來自行開發「廢棄物及再生產品影像追蹤系統」，讓廢棄物清運透明化，2年來記錄超過1萬1000車次，近30萬筆廢棄物流向，讓廢棄物清運透明化，降低廢棄物濫倒問題。

全興總經理李英桐指出，該系統整合現有的GPS及即時影像技術，利用資訊化的方式落實廢棄物及再生產品流向監控，大幅縮短人工稽核時間，且每部車上安裝4個高畫質錄影鏡頭，搭配高速移動網路每秒回傳訊號，以系統管控車輛行駛影像及軌跡，全程透明化作業，降低廢棄物被轉運、亂竄的可能性，更能落實環境保護。