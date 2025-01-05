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蔡其昌「幸福小紅包」搶先看 正面印「台灣尚勇」預估很搶手
中華職棒會長、立委蔡其昌今年「幸福小紅包」搶先看，正面有「台灣尚勇」字樣， 背面是插畫家bb繪製的Q版蔡其昌、陳傑憲、潘傑楷3人可愛圖案，這批小紅包還沒出爐就有多人詢問，預計發送時會很搶手。
立委蔡其昌表示，台灣奪世界12強棒球賽冠軍，插畫家bb特別繪製圖，經取得其授權製印製成10萬個小紅包，他今年一樣會在春節期間到各宮廟發放，將象徵「勇敢、堅韌、自信、團結」的精神繼續傳遞下去。
蔡其昌已連續10年，農曆春節在台中多座宮廟發放幸福小紅包，今年特別以台灣贏世界12強棒球賽冠軍為主題，1元的小紅包正面印有「台灣尚勇」字樣，背面是插畫家bb的作品，呈現Q版的蔡其昌、陳傑憲、潘傑楷3人，雙手比著胸前TAIWAN字樣。
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