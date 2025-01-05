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嘉市跨年流動公廁再現一排「f翁天信」 愛公廁也來跨年？

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市跨年夜整排流動廁所被貼上「f翁天信」。記者李宗祐／攝影
嘉義市跨年夜整排流動廁所被貼上「f翁天信」。記者李宗祐／攝影

嘉義地區一些公共設施被貼上「f翁天信」，尤其在公廁最常見，經由媒體報導後，市府加強清潔、取締，雖然仍沒有找到始作俑者，但至少讓公共空間不再看到這些惱人的貼紙，沒想到嘉義市跨年夜，一整排流動廁所再度被貼上「f翁天信」，悄無聲息地跨年、重出江湖？

「f翁天信」姓名貼紙，不止出現在嘉市區，台三線阿婆灣、阿里山風景區管理處、慈雲寶塔也有，甚至台東多良車站電桿也有他姓名貼，令網友崩潰「有沒有人認識翁天信？請他不要再到處貼貼紙了好嗎？」

去年嘉義市環保局接獲檢舉追查，至今查不出是否有貼姓名貼紙的人？通報各公部門清除、防範、蒐證，查到行為人將依廢清法處罰，最高罰6000元。

原本以為「f翁天信」貼紙總算消停，沒想到在嘉義市跨年夜的流動廁所一整排門把上再被貼上小小白貼紙，是的，沒錯，它「f翁天信」姓名貼紙又出現了，還悄無聲息地和大家一齊跨年。

民眾批評，它對公廁也太有愛了吧，真的不知道到底它要表達什麼？是不是有強迫症，看到公廁不貼就不舒服？

流動廁所被貼上「f翁天信」。記者李宗祐／攝影
流動廁所被貼上「f翁天信」。記者李宗祐／攝影
嘉義市跨年夜等待流動廁所的民眾。記者李宗祐／攝影
嘉義市跨年夜等待流動廁所的民眾。記者李宗祐／攝影
嘉義市跨年夜流動廁所被貼上小小的貼紙「f翁天信」。記者李宗祐／攝影
嘉義市跨年夜流動廁所被貼上小小的貼紙「f翁天信」。記者李宗祐／攝影

公廁 嘉義 跨年

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