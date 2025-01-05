保存南山公墓為文化景觀資產 台南志工貼QRcode反擊市府通知單

台南市文化、環保社群申請南區南山公墓為文化景觀資產保存案，陸續提出值得保存的墓塚由文資處審查，由於C區墓園已完成重劃，市府也已張貼通知。守護南山公墓社群出招反擊，為讓民眾過年掃墓時能知道這一暫列文化資產的訊息，今在墓園貼QRcode，用行動守護台灣最早的公墓。

文資處上月間召開「台南市古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群史蹟及文化景觀審議會」，審議南山公墓及永康二王基督墓園是否列為文化景觀資產保存，以及審議南山公墓被列冊追蹤的墓塚是否繼續列冊追蹤，南山公墓部分尚未公布，但二王基督墓園已被解除列冊追蹤，為此自救會日前到市府遞交陳情書，並表示將向文化部提訴願，打行政官司。

雖然南山公墓的部分，文資處尚未公布結果，但守護南山公墓社群鑑於C區已完成重劃，又市府已在各墓園張貼地籍編號，經詢問法律專家後，發起張貼QRcode行動，在通知單角落空白處張貼，讓民眾掃墓時能透過QRcode知道他們守護的行動和進度，以及加入社群一起守護此一超過400年，台灣最早及最大的公墓。

守護南山公墓社群今天上午前往踏查，並張貼QRcode，也介紹多門具有文化資產價值的墓塚。守護南山公墓教師應援團執行祕書吳延晃說，南山公墓是一座博物館．墓蘊含豐富的墓葬建築、文化習俗、古道地貌、軍事遺構、歷史名人、生態環境、考古遺址、文人詩詞、彩繪花磚、石雕作品等，此次*次踏查任務主要為探訪已被市府查估，具有文化資產潛力點，發掘提報標的，並張貼QRcode，通知家屬加入保存陣營。

今天踏查的一處林家墓園，兩旁各有一墓塚，分別建於1978年、1991年，中間上方處立了1912年的兩個寫有近20人姓名的墓碑，從文字可追蹤出此林家祖先在清康熙5年從廈門九龍山出海口的「積善里」渡海來台，研判林家認為此墓碑具紀念價值，重新整理墓園時，移到此處。另踏查郭家墓園時 ，除了精緻泥塑，還有以死者名字在墓園兩側寫聯，都深具文化價值與意義。