破獲最大廢土集團 清查686光電場3處埋藏營建廢棄物送辦

國內近期頻傳廢土及爐碴廢棄物等隨意傾倒事件，台南更破獲史上最大廢土集團，引起中央到地方關注，南市環保局今會同警察局、農業局等聯合說明，環保局長許仁澤也強調，針對全市686處光電案場已清查完畢，共查獲15處異常樣態，其中3處填埋營建混合物，均已函送法辦。

環保局表示，去年8月起配合台南地檢署、環境部環管署及警察局刑事警察大隊等單位，多次前往七股、善化、安南等區執行開挖、調查與搜索，出動2百人次人力，共計開挖調查16處，耗資經費約40至50萬，查獲3處漁電共生光電案場、其餘13處則是荒地、魚塭等。

許仁澤說明，開挖後可見各場址填埋水泥塊、磚塊、磁磚、鋼筋、木材、廢布、廢塑膠混合物等廢棄物，歸納均屬於營建混合物，依違反廢棄物清理法第46條相關規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣1500萬元以下罰金。

他指出，全案能夠破獲是經過中央與地方等各單位跨領域，事前嚴密謹慎的討論、調查與情蒐，後續將追究廢棄物產源的相關責任，目前也由台南地檢署進行司法偵辦。

許仁澤也說，市府在2022年就成立跨局處平台，由中央與地方協力，透過非法棄置通報及處理小組，出動超過10萬7千2件次，查獲249件違規案件，近來更提升執行頻率，並持續配合檢調單位，實地探訪工地，適度追蹤廢棄物流向，落實源頭管控，而內政部及環境部目前已成立業務聯繫平台，將研擬相關強化管理機制。

他提到，營建廢棄物遭棄置最主要因素在於，無法源依據可要求業者申報流向，因此，內政部目前也相當重視這一點，未來不排除針對相關法令修法，此外，最重要的還是強力執法，後續仍會與警方配合，同時加強科技執法，像是電子圍籬、跨縣市之間合作等都持續進行。

不過，外界不斷質疑台南光電場案下，究竟是否埋有爐碴，對此，許仁澤回應，「這是被汙名化」，市府在2023年啟動調查，對於曾被檢舉的案場優先查核開挖，去年更針對全市686場光電案場開挖，查獲異常樣態計15處，包含11處經查填埋營建剩餘土石方、3處填埋營建混合物、1處為底渣再利用產品。

許仁澤說，其中被查獲1場與爐碴有關的案場，其主要仍是合法再利用行為，但是把爐碴放錯地方，放在升壓站底下，已要求該案場移除爐碴，而另外3處被填埋營建混合物部分，已含送台南地檢署偵辦。