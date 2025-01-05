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NET捐提貨券80萬 封館讓雲林家扶800親子採買迎新年

中央社／ 雲林縣5日電

服飾品牌NET今天捐贈提貨券80萬元，並以封館方式讓800名雲林家扶中心親子到虎尾店添購新衣，準備迎接新的一年。

NET（主富服裝）第15年舉辦NET雲林家扶家庭日，累積捐贈雲林家扶超過1000萬；NET不僅捐贈提貨券，最特別是自民國109年開始，又提供全台灣區接受家扶經濟服務家庭的新生兒1戶1萬提貨券，自109年起至113年累積至今已有1300名新生兒家庭受惠。

虎尾店今天封館並提早上午9時開始營業，同時安排40多人接待雲林家扶親子們挑選、試穿、搭配等。

陳媽媽扶養4名孩子，她說，孩子們仍在就學，正值發育衣服替換率高，感謝店家暖心提供孩子們在新年來臨前挑選新衣，大大減輕家裡經濟負擔；他們挑選時特別選擇折扣商品，由於又有冷氣團報到，也特別購買羽絨外套禦寒。

雲林家扶中心表示，感謝NET為雲林家扶中心親子舉辦家扶日封館購新衣活動，讓800名親子盡情挑選，在寒冬中送暖。

NET 親子 雲林

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