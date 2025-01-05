嘉市城隍廟推限量檜木錢母 家將「一見發財」加持增財氣

嘉義市城隍廟為迎接2025乙巳（木蛇）年到來，推出新年開運吉祥「祥蛇賀歲」招財錢母並邀請什家將加持祈福；廟方表示，蛇屬12生肖中之小龍，各民族文化信仰上具有吉祥、權力、尊貴靈性象徵，特推出限量100個台灣檜木製大錢母，甫推出即被建設公司闆娘認購30個。另廟方「祥蛇賀歲」錢母吊飾將於農曆年初三、初四上午9點贈送1500個與信眾結緣。

城隍廟表示，傳統風水觀念中「水」所掌管的就是「財」，城隍信仰是天子大臘八「水庸」所衍伸，因此城隍爺具有財神的象徵是無異的，又見駕前謝將軍帽子之上高書「一見大吉」、「一見發財」；今年城隍爺駕前什家將，是嘉義歷史最悠久的什家將團體「吉勝堂」謝范將軍出馬，為「錢母」開運招財物作加持，能讓信眾在各個領域工作上大放異彩，富貴瑞氣年年來獲取最大財利。

廟方今年恭請城隍爺駕前什家將吉勝堂的謝范將軍，以堅毅無比的兄弟同心、其利斷金，出馬為「錢母」加持，讓信眾在工作、財運上一定可以獲得最佳利益，春節初三、初四上午9點民眾領取錢母時，並請文武判官、家將專責為民眾添福壽。

董事長賴永川表示，蛇年檜木錢母主題為「六六大順皆吉祥、祥蛇賀歲福運來」，蛇年在十二生肖排行第六，象徵六六大順，外形以阿拉伯數字「6」為概念，象徵富貴福氣一整年；限量創意吉祥好物「祥蛇賀歲」錢母吊飾將於農曆年初三、初四上午九點各贈送1500個與信眾結緣，或點財神燈也送「祥蛇賀歲」錢母；提醒領取到的信眾要到五路財神殿拜拜過香爐祈福許願，隨身攜帶，庇佑人氣旺、事業旺、財運旺、賺進金玉滿堂彩，富貴瑞氣一整年。