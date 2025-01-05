台灣展望合唱團明天日興堂演唱 聲樂家吳宏璋指揮免費進場

台灣展望合唱團明天下午2點於雲林縣北港鎮日興堂（振興戲院）舉行音樂會，由國際知名男高音吳宏璋指揮，將演出11首經典曲目，免費入場，歡迎前往聆賞。

國內知名聲樂家吳宏璋，義大利Pescara音樂研究所畢業，師從國際演唱家Aldo Protti、梵蒂岡音樂總監Pablo Colino，鑽研聲樂、歌劇及合唱指揮。

吳宏璋於1992年創辦台灣展望合唱團，致力推廣本土作詞作曲家的作品，曾帶領合唱團遠赴歐美及亞洲各國演唱，也曾率高雄市國樂團到紐約林肯中心與雪梨歌劇院表演，把台灣音樂推向國際舞台。

台灣展望合唱團明天受邀將抵北港振興戲院（日興堂糕餅店）演唱11首經典曲目，包括甜蜜蜜、南海姑娘、火金姑、相思雨、我來看你、小城故事、疼惜、魂縈舊夢、幾多愁、我有一句話組曲、說一聲再會（安可曲）。

每首曲目均經過精心編排，帶給觀眾耳目一新的音樂饗宴，歡迎舉家一起前欣賞。振興戲院地址：北港鎮中山路42號。