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台南和順轉運站 最快下周試營運

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
斥資1.3億元興建的台南市安南區和順轉運站，建築美輪美奐，遲未開放。圖／台南市交通局提供
斥資1.3億元興建的台南市安南區和順轉運站，建築美輪美奐，遲未開放。圖／台南市交通局提供

台南市安南區人口逾20萬，近來發展快速，建案密集推出，亞太國際棒球訓練中心即將啟用，但交通網路不便，和順轉運站完工後遲不啟用，議員批交通局允諾去年底啟用進行公車路網調整，時程一再延宕；交通局表示已取得使用執照，最快下周試營運。

和順轉運站鄰近台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心及安南醫院，地方期待成為重要公共運輸樞紐。但這座轉運站去年11月1日竣工，啟用時程一再延宕。從去年第1季到第4季，再延到去年底，至今仍未營運。

議員蔡麗青指出，安南區幅員廣闊，公車網絡不足，主要以通往市區路線為主，班次間隔約1至2小時，無法滿足民眾日常需求。區內學校、醫院及景點間缺乏有效串聯，對洽公、就醫、通勤及旅遊造成不便，希望交通局趕快兌現承諾，轉運站盡快啟用，增加路線及班次。

交通局長王銘德說，和順轉運站將由府城客運營運，已取得使用執照。府城客運正進行路線調整及員工訓練，並對候車空間最後檢視。公運處預計下周開始試營運，公車進站停靠。

公運處表示，和順轉運站規畫進駐公車路線包括5路、105路、18路、20路及新增厝邊公車905與即將上路904。特別是905路厝邊公車，行經和順轉運站、長和路、鹿耳門聖母廟等地，將提供安南區東西向就醫服務，便利性大幅提升。

和順轉運站設12席大客車乘車月台，38席汽車及78席機車停車位，站內另設約20坪商業空間，招商中。由於周邊住宅區發展迅速，加上棒球村及台史博帶動效應，轉運站未來商機可期。台南市區「9路」公車由統聯客運營運，班次增加至40班，起點改為台南轉運站，終點延伸至東溪埔寮福安宮。該路線新增經新吉工業區，使用中型巴士及9人座小巴混和調度，提升運輸效率，改善安南部分社區公車服務。

公車 台南 議員

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