破獲史上最大廢土集團毀地300公頃 南市府強調：全力打擊不法

台南市刑警大隊昨天宣布偵破龐大「環保組織犯罪集團」，橫跨台南、高雄等地四處亂倒營建混合廢棄物，破壞至少300多公頃土地，台南環保局今表示，與台南地檢署、環境部環管署及警察局刑事警察大隊等單位，從去年8月起環檢警調合力主動積極查辦非法，成效卓著，此案受到社會關注，為進一步說明實際狀況，明天台南市環保局、警察局、農業局等局處首長將親自說明

台南市環保局強調，本案自去年8月起，多次前往七股、善化、安南等區進行開挖、調查與搜索，成功查獲多處非法掩埋廢棄物的地點，包括漁電共生案場和其他荒地及魚塭地，廢棄物以營建混合物居多，顯示非法掩埋行為的嚴重性。

截至目前，相關單位共開挖調查16處地點，其中3處為漁電共生光電案場，其餘13處則為荒地和魚塭地等。經現場開挖發現，多數場址填埋了水泥塊、磚塊、磁磚、鋼筋、木材、廢布、廢塑膠等營建混合物。上述行為已違反「廢棄物清理法」第46條，相關人員將面臨1年以上5年以下有期徒刑，並得併科新台幣1500萬元以下罰金。此外，台南地檢署正在追查廢棄物來源，以追究相關責任人。

環保局強調，將持續配合檢調單位，加強工地實地勘查，適時追蹤廢棄物流向，從源頭有效管控非法行為。對於任何未經許可的填土行為，一經舉報，會立即啟動調查，確保不放過任何違法案件。環保局更表明捍衛環境的決心，對非法棄置行為採取零容忍態度。

農業局則指出，若查獲光電場或漁塭未經合法申請進行填土，或填入非法廢棄土壤，將依「農業發展條例施行細則」第2-1條進行裁罰，違規者將依「農業發展條例」第69條處理，並可能廢止漁電共生設施的許可。如發現核准的漁電共生設施涉及非法行為，相關許可將被廢止。