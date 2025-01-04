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台南南關線三大廟文物調查 發現罕見昭和宋江陣面譜

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「南關線三大廟」王醮及陣頭文物調查第一期成果豐碩，發現昭和時期宋江陣面譜，將在歸仁仁壽宮展出。圖／台南市文化局提供
「南關線三大廟」王醮及陣頭文物調查第一期成果豐碩，發現昭和時期宋江陣面譜，將在歸仁仁壽宮展出。圖／台南市文化局提供

台南南關線三大廟，包括關廟山西宮、歸仁仁壽宮及歸仁保西代天府（大人廟），自古交陪深厚，每逢王醮期間，境內各庄籌組大規模陣頭，場面壯觀。2019年文化部文化資產局公告為重要民俗，名為「南關線三大廟王醮暨遊社」。

為保留這項文化，台南市文化資產管理處去年啟動第一期調查，聚焦仁壽宮及其轄境14座廟宇，共整理出4108件文物，並首次發現昭和時期拍面宋江陣面譜。

仁壽宮的祭祀轄境以歸仁北里的五角頭為中心，至遲在清光緒年間（1875年）便已成形。境內的文武陣頭種類繁多，包括看東弘農宮、看西武聖宮、辜厝翰林院等多座廟宇的金獅陣，以及崁仔頭清水宮、許厝代天府等地的宋江陣，展現庄頭對仁壽宮的高度向心力。這些陣頭不僅是仁壽宮王醮活動的重要組成部分，也是遊社、接禮及參與南關線其他大廟王醮活動的重要文化符號。

本次文物調查發現，各廟宇文物種類豐富，仁壽宮主要保存文書資料，如文件、照片、影音與書籍等；其他廟宇則多以兵器、陣頭道具為主。

其中4件文物具古物價值潛力，特別是崁仔頭清水宮珍藏的日治時期拍面宋江陣面譜，描繪了昭和時代的陣頭文化特色，堪稱難得一見。

此外，檳榔園翰林院草鞋公陣的劇本、公館邊清水宮的「宋江陣備忘錄」文稿等，也展現了陣頭文化的悠久歷史與深厚傳承。

為確保這些文物得以妥善保存並延續文化價值，台南市文資處於今天在仁壽宮舉辦成果展示會，向參與調查的廟宇報告調查結果，並展示整理出的文物清冊。同時，文資處提出文物保存與維護的建議，期望透過各宮廟的合作，將南關線王醮及陣頭文化的獨特魅力傳承給後代。

此次調查成果，不僅體現了南關線三大廟文化的重要地位，也為未來研究南台灣傳統宗教與民俗提供了寶貴的基礎資料，進一步展現台南作為文化之都的深厚底蘊與歷史價值。

「南關線三大廟」王醮及陣頭文物調查第一期成果豐碩，發現昭和時期宋江陣面譜，將在歸仁仁壽宮展出。圖／台南市文化局提供
「南關線三大廟」王醮及陣頭文物調查第一期成果豐碩，發現昭和時期宋江陣面譜，將在歸仁仁壽宮展出。圖／台南市文化局提供
「南關線三大廟」王醮及陣頭文物調查第一期成果豐碩，發現昭和時期宋江陣面譜，將在歸仁仁壽宮展出。圖／台南市文化局提供
「南關線三大廟」王醮及陣頭文物調查第一期成果豐碩，發現昭和時期宋江陣面譜，將在歸仁仁壽宮展出。圖／台南市文化局提供
「南關線三大廟」王醮及陣頭文物調查第一期成果豐碩，發現昭和時期宋江陣面譜，將在歸仁仁壽宮展出。圖／台南市文化局提供
「南關線三大廟」王醮及陣頭文物調查第一期成果豐碩，發現昭和時期宋江陣面譜，將在歸仁仁壽宮展出。圖／台南市文化局提供
「南關線三大廟」王醮及陣頭文物調查第一期成果豐碩，發現昭和時期宋江陣面譜，將在歸仁仁壽宮展出。圖／台南市文化局提供
「南關線三大廟」王醮及陣頭文物調查第一期成果豐碩，發現昭和時期宋江陣面譜，將在歸仁仁壽宮展出。圖／台南市文化局提供
「南關線三大廟」王醮及陣頭文物調查第一期成果豐碩，發現昭和時期宋江陣面譜，將在歸仁仁壽宮展出。圖／台南市文化局提供
「南關線三大廟」王醮及陣頭文物調查第一期成果豐碩，發現昭和時期宋江陣面譜，將在歸仁仁壽宮展出。圖／台南市文化局提供

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