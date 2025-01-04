影／南市府邀新加坡網紅來台帶貨直銷 首站麻豆農會熱賣
台南市政府農業局推銷台南農漁產品，邀請3名新加坡人氣網紅來台南3天直播行銷，首站下午在麻豆柚兒園，幫忙促銷在地產品，市長黃偉哲到場配合賣力演出，吃了很多以麻豆農會的柚香系列調味料現做的料理，還喝了好幾杯柚子茶，直呼「韓國的沒得比」，結果現場100罐星幣24元的柚子茶、3分鐘不到就賣光。
麻豆農會總幹事孫慈敏表示，去年11月跟著市長到新加坡推銷在地產品，當地網紅3小時就促銷賣了超過100萬元產品，很高興市政府能夠直接邀請新加坡當地網紅到台灣來幫忙促銷。
黃偉哲說，過去通常是北上韓國、日本，往南到馬來西亞，以前大多是到當地行銷，但是除了實體銷售、網路行銷也非常盛行，期待網紅來台南，能夠協助在地的優質產品打開新加坡市場。
農業局表示，新加坡網紅與在地農漁業者齊聚一堂，以直播形式向新加坡觀眾介紹台南優質農漁產品。參與的網紅有Lian Huat Seafood、MAX與XIN YEE與Daniel’s Recommendation向觀眾介紹台南的農漁好物。麻豆農會特別準備文旦系列產品柚香椒鹽麵、和風沙拉料理、蜂蜜柚子茶、柚香咖啡等提供 網紅試吃品嘗，現場互動氣氛熱烈。
農業局指出，新加坡新台灣館去年11月16日開幕，作為結合實體與線上直播的台灣產品銷售平台，已成功推出多家台南業者農漁產品上架新台灣館販售。鑒於成功經驗特別邀請新加坡網紅來現場直播推廣台南在地的農特產品。結合網紅經濟與直播銷售模式，新加坡消費者不僅能夠即時了解各家業者產品特色，更可 同步下單購買，打造「即看即買」的消費新體驗。
明後兩天三人將造訪台南多個景點，實地體驗並介紹在地特色農特產品包括北門區洋香瓜園、新化區瓜瓜園、楠西區一夫安心棗園、官田區宏宇農產生技等特色農業據點，參訪麻豆區綠園牧場、周氏蝦捲美食體驗等。
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