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南市安平區「公設民營托嬰中心」開幕 公私共力優質托育

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

為提升公共托育服務的質與量，臺南市政府社會局運用永華市政中心旁社會福利綜合大樓1樓空間，設置了公設民營托嬰中心，提供平價優質托育服務。

臺南市長黃偉哲表示，南市一直積極致力於提供多元化的托育模式，截至目前，臺南市已經設立13處公托家園及2處公設民營托嬰中心。市府持續努力尋找適合空間，推動設立更多公設民營托嬰中心，並深化「0到6歲國家一起養」政策，讓每個家庭都能安心育兒、減輕經濟壓力。未來幾年內還將新增永康南灣等8處托嬰中心，逐步擴大服務範圍，滿足市民更多元的需求，為每個家庭營造安心育兒的環境，讓孩子在專業、平價的環境中健康成長，實現讓人「願生、能養」的城市願景。

盧禹璁局長指出，永華公設民營托嬰中心將於114年2月開始提供收托服務，由財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心負責經營管理。該中心共可收托36名未滿2歲的嬰幼兒，專注於早期療育，擁有專業團隊，能根據每位孩子的需求制定個別化發展計畫，協助孩子達成最佳成長目標。此外，中心還提供親職教育課程及親子活動，為家長打造完善的育兒支持網絡。

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托嬰 托育 臺南

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