西螺服務區去年營收破5億元 成國道一號金雞母服務區
國道一號西螺服務區南、北站去年營收突破5億元，位居國道一號各服務區之冠，雲林縣政府看中其高營收、南來北往遊客多優勢，媒合古坑鄉農會、北港鎮農會、西螺鎮農會、烏雞郎、樂古農園、月光下友善農場、農聯福利中心等農漁團體，今明兩天舉辦展售活動，促銷年節禮品。
雲林縣副縣長謝淑亞、縣政府農業處長魏勝德、高公局中區養護工程分局長呂文玉、新東陽營業總處副總經理梁誌賢等人今天與主廚陳宗佑示範創意年菜，為古坑鄉農會、北港鎮農會、西螺鎮農會、烏雞郎、樂古農園、月光下友善農場、農聯福利中心百餘項農產品行銷。
謝淑亞說，雲林農產蔬菜、水果、漁產等應有盡有，能夠在類似日本道之驛的服務區上架，希望大家南來北往不要錯過。
梁誌賢說，西螺服務區南北站去年營收超過5億元，成為國道一號服務區第一名，雲林農產品選擇多元，用路人在服務區就能輕鬆一次採購，尤其年節將近，也可滿足消費者年節伴手禮採購需求。
雲林縣政府今明兩天在西螺服務區南站連續二日展售活動，有豐富雲饗學堂體驗活動，如滴雞精試飲、咖啡、黑金剛花生、蒲燒鰻試吃、小麥茶試飲、茂谷柑、西螺米壽司等試吃活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言