西螺服務區去年營收破5億元 成國道一號金雞母服務區

國道一號西螺服務區南、北站去年營收突破5億元，位居國道一號各服務區之冠，雲林縣政府看中其高營收、南來北往遊客多優勢，媒合古坑鄉農會、北港鎮農會、西螺鎮農會、烏雞郎、樂古農園、月光下友善農場、農聯福利中心等農漁團體，今明兩天舉辦展售活動，促銷年節禮品。

雲林縣副縣長謝淑亞、縣政府農業處長魏勝德、高公局中區養護工程分局長呂文玉、新東陽營業總處副總經理梁誌賢等人今天與主廚陳宗佑示範創意年菜，為古坑鄉農會、北港鎮農會、西螺鎮農會、烏雞郎、樂古農園、月光下友善農場、農聯福利中心百餘項農產品行銷。

謝淑亞說，雲林農產蔬菜、水果、漁產等應有盡有，能夠在類似日本道之驛的服務區上架，希望大家南來北往不要錯過。

梁誌賢說，西螺服務區南北站去年營收超過5億元，成為國道一號服務區第一名，雲林農產品選擇多元，用路人在服務區就能輕鬆一次採購，尤其年節將近，也可滿足消費者年節伴手禮採購需求。