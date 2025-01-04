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影／阿里山百歲耆老過生日 分享能跑能跳的養生秘訣
嘉義縣阿里山鄉耆老陳清祥今年百歲大壽，家族今在耐斯王子飯店席開55桌舉辦壽宴。陳清祥分享長壽秘訣就是要每天運動、吃飯八分飽，和常保心情放鬆做善事，嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠牽著陳清祥的手切下10層大蛋糕，場面盛大溫馨。
百歲耆老陳清祥年少在阿里山林場工作，老年的他仍耳聰目明、身體健朗，且有驚人記憶，被稱「阿里山開發史活字典」，近年學習素描，畫出記憶中的阿里山風貌，出版「世紀風華：阿里山陳清祥百年足跡」畫輯，還親手送給賴清德總統。
陳清祥分享，他早餐吃粥、牛奶，午餐則是麵包或白飯，百歲人瑞身體健朗的秘訣，就是吃飯要吃八分飽，不要吃到太飽；另外，他每天還會走路運動5公里，時間約1個半小時至2個小時，鼓勵年輕人不要抽煙、不要喝太多酒，以維持身體健康。
陳清祥有50多名子孫開枝散葉，定居台、美、英、日及澳的後代今天齊聚為陳清祥祝壽，還有旅居國外的孫女用台語朗讀祝福。陳清祥家族今在祝壽同時，也捐贈一輛救護車給阿里山衛生所，並捐贈阿里山仁愛基金30萬元。
縣長翁章梁說，阿里山的救護車都是陳清祥家族捐獻，80、90歲生日時各別捐了一輛，現在100歲又再捐一輛，感謝家族善心善事。市長黃敏惠則表示，陳清祥為阿里山貢獻多年，家族後代用心經營，繼續傳承延續，心寬福自來。
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