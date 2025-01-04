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被批「蓋個空虛？」台南和順轉運站何時啟用 交通局給答案

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
斥資1.3億元興建的和順轉運站，建築美侖美奐，卻遲未開放。圖／台南市交通局提供
斥資1.3億元興建的和順轉運站，建築美侖美奐，卻遲未開放。圖／台南市交通局提供

台南市安南區人口逾20萬，近來發展快速，建案密集推出，亞太國際棒球訓練中心也即將啟用，但交通網路不便，和順轉運站完工後遲不見啟用，議員批交通局允諾去年底啟用並進行公車路網調整，時程一再延宕；交通局表示已取得使用執照預計下周試營運。

和順轉運站鄰近台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心及安南醫院，地方期待它成為重要的公共運輸樞紐。然而，這座轉運站自去年11月1日竣工以來，啟用時程一再延宕。從去年第一季到第四季，再延到去年底，至今仍未營運。

市議員蔡麗青指出，安南區幅員廣闊，但現有公車網絡不足，主要以通往市區的路線為主，班次間隔約1至2小時，無法滿足民眾的日常需求。區內學校、醫院及景點間缺乏有效串聯，對於洽公、就醫、通勤及旅遊造成極大不便，希望交通局趕快兌現承諾，轉運站盡快啟用，增加路線及班次。。

交通局長王銘德回應，和順轉運站將由府城客運營運，目前已取得使用執照。府城客運正在進行路線調整及員工訓練，並對候車空間進行最後檢視。公運處預計下周應該可以開始試營運及路線開始進站停靠。

公運處進一步說明，和順轉運站規劃進駐的公車路線包括5路、105路、18路、20路及新增的厝邊公車905與即將上路的904。特別是905路厝邊公車，行經和順轉運站、長和路、鹿耳門聖母廟等地，將提供安南區東西向的就醫服務，便利性大幅提升。

和順轉運站設有12席大客車乘車月台，並提供38席汽車及78席機車停車位，站內另設約200坪商業空間，目前仍在招商中。由於周邊住宅區發展迅速，加上棒球村及台史博的帶動效應，轉運站未來商機可期。

此外，台南市區的「9路」公車已由統聯客運接手營運，班次增加至40班，起點改為台南轉運站，終點延伸至東溪埔寮福安宮。該路線新增經新吉工業區，並使用中型巴士及9人座小巴混和調度，提升運輸效率，改善安南區部分社區的公車服務。

斥資1.3億元興建的和順轉運站，營運啟用時程一延再延，也還可看到招商紅布條。記者吳淑玲／攝影
斥資1.3億元興建的和順轉運站，營運啟用時程一延再延，也還可看到招商紅布條。記者吳淑玲／攝影
位在台南市安南區斥資1.3億元興建的和順轉運站，建築美侖美奐，卻遲未開放。圖／台南市交通局提供
位在台南市安南區斥資1.3億元興建的和順轉運站，建築美侖美奐，卻遲未開放。圖／台南市交通局提供
斥資1.3億元興建的和順轉運站，建築美侖美奐，營運啟用時程一延再延，交通局表示下周可試營運 及開始進站停靠。記者吳淑玲／攝影
斥資1.3億元興建的和順轉運站，建築美侖美奐，營運啟用時程一延再延，交通局表示下周可試營運 及開始進站停靠。記者吳淑玲／攝影
斥資1.3億元興建的和順轉運站，建築美侖美奐，營運啟用時程一延再延，交通局表示下周可試營運 及開始進站停靠。記者吳淑玲／攝影
斥資1.3億元興建的和順轉運站，建築美侖美奐，營運啟用時程一延再延，交通局表示下周可試營運 及開始進站停靠。記者吳淑玲／攝影
斥資1.3億元興建的和順轉運站，建築美侖美奐，營運啟用時程一延再延，交通局表示下周可試營運 及開始進站停靠。記者吳淑玲／攝影
斥資1.3億元興建的和順轉運站，建築美侖美奐，營運啟用時程一延再延，交通局表示下周可試營運 及開始進站停靠。記者吳淑玲／攝影

公車 台南 議員

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