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影／「阿里山活字典」陳清祥百歲生日 兒捐第3輛救護車守護阿里山

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
有「阿里山活字典」稱譽的前林務局退休員工陳清祥（中）百歲生日，兒子、阿里山高峰大飯店董事長陳昆茂（左）上午捐贈第3輛救護車守護阿里山鄉，衛生局長趙紋華（右）代表受贈。記者魯永明／攝影
有「阿里山活字典」稱譽的前林務局退休員工陳清祥（中）百歲生日，兒子、阿里山高峰大飯店董事長陳昆茂（左）上午捐贈第3輛救護車守護阿里山鄉，衛生局長趙紋華（右）代表受贈。記者魯永明／攝影

有「阿里山活字典」稱譽的前林務局退休員工陳清祥百歲生日，兒子、阿里山高峰大飯店董事長陳昆茂，上午捐贈第3輛救護車守護阿里山鄉，衛生局長趙紋華代表受贈，陳昆茂從父親80歲捐第1輛，每10年1輛，至今3輛，陳清祥散居世界各地子女孫子返台，在耐斯王子大飯店辦壽宴祝壽。

百歲阿里山耆老陳清祥年少在林場工作，年老耳聰目明，有著驚人記憶，被稱為「活的阿里山、阿里山活字典」，3年前在子女鼓勵下學素描畫，將記憶中的百年阿里山風華，拿筆畫出，躍然紙上，去年初在嘉市文化局舉辦世紀風華百年足跡畫展開幕，50多名子孫開枝散葉，定居美國、英國、日本及澳洲，齊聚團圓。

上午子孫們再度在耐斯王子大飯店歡聚，慶祝陳清祥百歲生日，陳清祥兒子陳昆茂過去擔任國際獅子會300D1區總監、嘉縣旅館公會理事長，有感於父親教導子女做公益、積德行善，在父親80歲生日捐第1輛救護車，接著90歲再捐第2輛，百歲再捐第3輛，車款合計逾600多萬元，陳昆茂說，救護車守護阿里山鄉民及遊客生命健康。

捐贈儀式，衛生局長趙紋華代表受贈並致贈感狀，祝賀陳清祥百歲生日快樂，趙紋華說，這輛救護車有助阿里山緊急醫療救護，強化重症患者處置時效，目前阿里山森林遊樂區香林衛生室，提供24小時全年無休醫療服務。

陳清祥年少在阿里山林場擔任檢尺助理，工作包含量木材、計算材積做紀錄，一生住在阿里山森林遊樂區與嘉市，與阿里山近百年鑲嵌，一草一木都是感情堆疊，信手拈來如樂章，無論千年古木或山川雲海，由他妙筆栩栩如生傳達珍貴時空印記。

陳清祥除見證阿里山歷史，樂善好施，服務鄉里，與兒子捐贈偏遠山區救護車，提供阿里山國小獎助學金，子女事業有成，傳承父親嘉惠社會志業，2度獲選嘉縣模範父親。

有「阿里山活字典」稱譽的前林務局退休員工陳清祥，百歲生日，陳清祥散居世界各地子女孫子返台，在耐斯王子大飯店辦壽宴祝壽。記者魯永明／攝影
有「阿里山活字典」稱譽的前林務局退休員工陳清祥，百歲生日，陳清祥散居世界各地子女孫子返台，在耐斯王子大飯店辦壽宴祝壽。記者魯永明／攝影
有「阿里山活字典」稱譽的前林務局退休員工陳清祥（中）百歲生日，兒子、阿里山高峰大飯店董事長陳昆茂（右）上午捐贈第3輛救護車守護阿里山鄉，衛生局長趙紋華代表受贈。記者魯永明／攝影
有「阿里山活字典」稱譽的前林務局退休員工陳清祥（中）百歲生日，兒子、阿里山高峰大飯店董事長陳昆茂（右）上午捐贈第3輛救護車守護阿里山鄉，衛生局長趙紋華代表受贈。記者魯永明／攝影

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