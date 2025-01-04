嘉義三寶門保安府春節將發50元紅包 數千份福氣迎新春
嘉義縣番路鄉三寶門保安府主祀廣澤尊王，廟方今年準備農曆新年紅包，每份50元將在農曆初一、初二發放，預計發出數千份；此外，今年在主任委員王豐榮號召下募集160萬元賀歲金及物資濟助貧苦弱勢，議長張明達今陪同發放每戶3000元紅包，共5百多戶家庭受惠。
王豐榮表示，今年準備農曆新年紅包，每份50元將在農曆初一、初二發放，將邀請議長張明達到場發紅包，預計發出數千份；廣澤尊王神威顯赫，許多信徒都接受過恩澤，陳志育親身感受到神恩庇佑，發心捐贈賀歲金，感謝各界熱心響應公益活動。
嘉義縣番路鄉三寶門保安府1982年籌建，來自台中市的王豐榮受到尊王托夢指示，從原本無深入信仰，來到完全沒有地緣關係的嘉義縣協助建廟，3層樓廟宇建築歷經30年籌建至竣工，2022年順利落成，前後耗時長達30年之久，總花費超過2億元。
三寶門保安府落成至今，連2年發放賀歲金給弱勢貧戶，今年更更大發放番路鄉、竹崎鄉；新北市三重區企業董事長陳志育今年捐款160萬元，雲林縣企業董事長曾順元、吳清泉、許洺銚、吳深生、魏誌成捐助大批物資回饋地方，盼以善的循環，為社會注入正能量。
王豐榮介紹，三寶山保安府擁有精緻廟宇建築工藝，廟裡供奉廣澤尊王是台灣少見的泥塑神像，內殿神龕結網採用全檜木結構，光是1樓用量就超過3萬2千才，壁飾金箔更用掉10多斤黃金，神龕結網雕有尊王年幼放牧養羊事蹟，及一年二十四節氣名稱，極富宗教特色。
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