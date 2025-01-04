快訊

咖啡沒喝就先殺紅眼 關鍵在綠營憂韓國瑜「做不了主」

冬天愛吃鍋胃不適？它是元兇 醫曝「1用餐習慣」恐重複感染

綠打憲法戰+公投綁罷免組合拳 藍能保住國會多數？

嘉義三寶門保安府春節將發50元紅包 數千份福氣迎新春

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉三寶門保安府農曆春節將發50元紅包，今天還發放賀歲金幫助貧困弱勢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉三寶門保安府農曆春節將發50元紅包，今天還發放賀歲金幫助貧困弱勢。記者黃于凡／攝影

嘉義縣番路鄉三寶門保安府主祀廣澤尊王，廟方今年準備農曆新年紅包，每份50元將在農曆初一、初二發放，預計發出數千份；此外，今年在主任委員王豐榮號召下募集160萬元賀歲金及物資濟助貧苦弱勢，議長張明達今陪同發放每戶3000元紅包，共5百多戶家庭受惠。

王豐榮表示，今年準備農曆新年紅包，每份50元將在農曆初一、初二發放，將邀請議長張明達到場發紅包，預計發出數千份；廣澤尊王神威顯赫，許多信徒都接受過恩澤，陳志育親身感受到神恩庇佑，發心捐贈賀歲金，感謝各界熱心響應公益活動。

嘉義縣番路鄉三寶門保安府1982年籌建，來自台中市的王豐榮受到尊王托夢指示，從原本無深入信仰，來到完全沒有地緣關係的嘉義縣協助建廟，3層樓廟宇建築歷經30年籌建至竣工，2022年順利落成，前後耗時長達30年之久，總花費超過2億元。

三寶門保安府落成至今，連2年發放賀歲金給弱勢貧戶，今年更更大發放番路鄉、竹崎鄉；新北市三重區企業董事長陳志育今年捐款160萬元，雲林縣企業董事長曾順元、吳清泉、許洺銚、吳深生、魏誌成捐助大批物資回饋地方，盼以善的循環，為社會注入正能量。

王豐榮介紹，三寶山保安府擁有精緻廟宇建築工藝，廟裡供奉廣澤尊王是台灣少見的泥塑神像，內殿神龕結網採用全檜木結構，光是1樓用量就超過3萬2千才，壁飾金箔更用掉10多斤黃金，神龕結網雕有尊王年幼放牧養羊事蹟，及一年二十四節氣名稱，極富宗教特色。

嘉義縣番路鄉三寶門保安府主祀廣澤尊王，內殿神龕結網採用全檜木結構。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉三寶門保安府主祀廣澤尊王，內殿神龕結網採用全檜木結構。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉三寶門保安府農曆春節將發50元紅包，主委王豐榮（左）、議長張明達（右）今天亮相紅包造型。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉三寶門保安府農曆春節將發50元紅包，主委王豐榮（左）、議長張明達（右）今天亮相紅包造型。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉三寶門保安府農曆春節將發50元紅包，主委王豐榮（左）、議長張明達（右）今天亮相紅包造型。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉三寶門保安府農曆春節將發50元紅包，主委王豐榮（左）、議長張明達（右）今天亮相紅包造型。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉三寶門保安府農曆春節將發50元紅包，今天還發放賀歲金幫助貧困弱勢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉三寶門保安府農曆春節將發50元紅包，今天還發放賀歲金幫助貧困弱勢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉三寶門保安府農曆春節將發50元紅包，今天還發放賀歲金幫助貧困弱勢。記者黃于凡／攝影
嘉義縣番路鄉三寶門保安府農曆春節將發50元紅包，今天還發放賀歲金幫助貧困弱勢。記者黃于凡／攝影

嘉義 紅包

延伸閱讀

獨／疫後新低！ 春節9天訂房率首度跌破4成 花蓮僅21.17%全國最慘

「八曜和茶」台北可以外送了！想喝不用再現場排隊，新春滿額再送紅包

里長春節加發7.5萬事務補助費 台中春節前10日發放

200萬生娃紅包沒譜！吳姍儒兒竟嫌吳宗憲「阿公太吵」

相關新聞

嘉市觀光蛋黃區阿里山林業村BOT促參案 招商多次無人投標原因曝

阿里山林鐵及文資處管理的嘉市觀光蛋黃區阿里山林業村BOT促參案，2018年至今6年，多次公開招商，無人投標，林鐵及文資處...

嘉義三寶門保安府春節將發50元紅包 數千份福氣迎新春

嘉義縣番路鄉三寶門保安府主祀廣澤尊王，廟方今年準備農曆新年紅包，每份50元將在農曆初一、初二發放，預計發出數千份；此外，...

自然農法班長龔金山捐補救教學館長黃金山 兩金山守護弱勢學生

74歲嘉市社區大學自然農法班長龔金山，銀行協理退休，做小農市集做公益，走進校園推廣食農教育，榮獲教育部全國終身學習楷模，...

首任阿里山林鐵及文資處長黃妙修功成身退 過年前退休接任人選曝

首位林業自然保育署阿里山林鐵及文資處長黃妙修，過年前屆齡退休，遺缺由林業保育署集水區治理組組長王昭堡接任，20日上任，黃...

新營糖廠活化 溪北發展寄厚望

台南市新營區是舊台南縣治，縣市合併後被認為溪北發展不如溪南，其中占地近30公頃新營糖廠閒置多年，地方爭取活化帶動發展，市...

嘉義林鐵通車112周年 轉骨重生

阿里山林鐵昨天在嘉市北門車站慶祝通車112周年，林保署長林華慶說，為期8年共2期阿里山林業及文化軸帶計畫，行政院同意60...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。