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自然農法班長龔金山捐補救教學館長黃金山 兩金山守護弱勢學生
74歲嘉市社區大學自然農法班長龔金山，銀行協理退休，做小農市集做公益，走進校園推廣食農教育，榮獲教育部全國終身學習楷模，日前代表農法班，捐贈萬元給從事弱勢學生補救教學的台北世貿二館前館長黃金山，「金山捐助金山」傳為佳話。
龔金山說，黃金山是民雄鄉善心人士，將退休及儲蓄全部投入成立「薪傳二手書店」，義務照顧陪育當地學童讀書風氣，經媒體報導，獲各界好評，嘉市社區大學自然農法分享班，感念黃金山服務社會，照顧偏鄉學童的理念，雖與農法班「推廣友善種植的理念」，方式不同，但同樣服務社會意義相同。
自然農法班辦理公益活動主辦同學葛季華提議，將學期「尋寶活動」收入1萬元捐贈給「薪傳二手書店」，獲班員支持，雖捐助金額不多，過年前希望拋磚引玉，聊表心意。
龔金山說，自然農法班理念：行有餘力、幫助他人，班上資源：取之社會大眾、用於社會公益，希望能帶給〔民雄薪傳二手書〕溫暖與鼓勵，義賣所得萬元支持輔導雙低學童（低收入、低成績）晚餐及課業輔導所需。
台北世貿二館前館長黃金山13年前回故鄉民雄鄉，開薪傳二手書店，安排中正大學生免費為弱勢孩子補救教學，散盡家財大愛精神，被稱譽「最強館長」，成立薪傳協會設多處分部。黃金山感謝嘉市社區大學自然農法守護弱勢孩子的公益愛心。
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