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嘉市觀光蛋黃區阿里山林業村BOT促參案 招商多次無人投標原因曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
阿里山林業村BOT案，位處市區土地遼闊，圖為促參區內的「森林之歌」裝置藝術。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林業村BOT案，位處市區土地遼闊，圖為促參區內的「森林之歌」裝置藝術。圖／阿里山林鐵及文資處提供

阿里山林鐵及文資處管理的嘉市觀光蛋黃區阿里山林業村BOT促參案，2018年至今6年，多次公開招商，無人投標，林鐵及文資處重新辦理招商；陳姓開發商及議員說，市區飯店、百貨商場公司因陸客不來飽和，加上嘉義人口外流，投資開發金額龐大，無利可圖，不看好招商。

阿里山林業村BOT案，位處市區土地遼闊，嘉市果菜及魚市場搬遷後，原規畫招商面積13.52公頃，量體太大，檢討減為7.27公頃，鄰近火車站及林鐵北門車站，周邊有檜意森活村、北門驛、車庫園區、獄政博物館等，又可銜接文創園區、市立美術館等亮點。

軸帶串聯發展迅速、配套完整，與區域發展相互加乘，未來可與嘉義地區其他新興觀光遊憩區共同帶動發展，兼具地區藝文發展火車頭的角色，創造藝文城市新風貌，成為嘉市打造「雲嘉南藝文休憩中心」的重要標的。

林鐵及文資處說，阿里山林業村BOT案原規畫13.52公頃，因嘉義製材所歷史建築群整修活化、玉山一、二村占用處理及整體觀光、投資環境不佳等內外部條件，致2018、2019年3次公告招商，均無申請人投標。

檢討調減促參面積7.279公頃，其中臨秀泰影城多功能廣場與舊果菜魚市場2處為可開發區，規畫引進林業主題住宿的4-5星級國際觀光飯店，結合文創購物商品展售、特色餐飲設施、親子遊樂設施及藝文沙龍空間，區隔市場。

去年2月至11月辦理2次公告招商，均無申請人投標，去年底再辦理第3次公告招商，等標期4個月，受理申請至4月8日止，預定6月完成甄審作業，12月完成簽約。

陳姓開發商說，阿里山林業村BOT案地點交通環境優，但目前觀光投資條件不佳，市區飯店飽和，陸客團不來，投資金額龐大，無利可圖，沒人會「燒錢」投資，除非檢討投資項目，讓開發有利可圖。議員張秀華說，陸客不來，中央不重視國旅觀光，林業村BOT案招商不樂觀，希望中央盡速檢討開發，避免閒置，繁榮地方。

阿里山林業村BOT案，位處市區土地遼闊，圖為促參區大草皮休憩區。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林業村BOT案，位處市區土地遼闊，圖為促參區大草皮休憩區。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林業村BOT案，位處市區土地遼闊，圖為促參區大草皮休憩區。圖／阿里山林鐵及文資處提供
阿里山林業村BOT案，位處市區土地遼闊，圖為促參區大草皮休憩區。圖／阿里山林鐵及文資處提供

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