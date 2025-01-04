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首任阿里山林鐵及文資處長黃妙修功成身退 過年前退休接任人選曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
首位林業自然保育署阿里山林鐵及文資處長黃妙修，過年前屆齡退休。記者魯永明／翻攝
首位林業自然保育署阿里山林鐵及文資處長黃妙修，過年前屆齡退休。記者魯永明／翻攝

首位林業自然保育署阿里山林鐵及文資處長黃妙修，過年前屆齡退休，遺缺由林業保育署集水區治理組組長王昭堡接任，20日上任，黃妙修任內完成林鐵全線通車等重大任務，昨天主辦任內最後一次林鐵112周年通車典禮活動，她說，林鐵曾受傷復原，調養體質，林鐵將持續發揚光大，華麗轉身，敬請各界期待，感謝大家支持鼓勵林鐵。

黃妙修2015年從屏東林管理處長調任嘉義林管處，後組織調整，接任首位阿里山林鐵及文資處長，黃妙修中興大學森林研究所畢業，1985年高考森林科及格，分發前楠濃林管處擔任基層，隨即調升省府農林廳技士，後升任新聞股長、秘書等職務。

晉升農委會林業處技正時，積極推動竹產業轉型及振興，任林務局林產科長時，開發竹碳產品，創造超過10億元經濟產值，2013年任職屏東林區管理處長，推動行政院「黃金10年國家願景-永續環境-生態家園」計畫，愛台12項建設，官產學識豐富，資歷完整，30年林業經驗。

黃妙修接任阿里山林鐵及文資處長，帶領團隊完成中斷15年林鐵全線通車及福森號、栩悅號觀光列車招商，完成閒置收回的北門麗星大飯店招商，完成續約檜意森活村營運案等重大任務，後續阿里山林業村招商、製材所改善，以及阿里山林鐵登錄世界遺產還未完成。

黃妙修對林鐵特色與故事如數家珍，擅長觀光行銷，她說，阿里山林鐵在工法與營運上的表現，絕對是世界級。坡度這麼彎、隧道很多、最會爬山的就是阿里山林鐵，這也是鐵路大國瑞士、日本、斯洛伐克紛紛跟林鐵締結姐妹鐵道的原因。

黃妙修感謝市長黃敏惠，讓SL-21號蒸汽火車頭重新歸隊，SL-21號蒸汽火車頭是第1台28噸大馬力的火車頭，林鐵文資處注入1200萬讓它修復重新行駛。黃妙修說，推動阿里山林鐵登錄世界文化遺產過程，發現這麼多人關心蒸汽火車、關心阿里山林業文化，體認到台灣絕對不可妄自菲薄，因為阿里山林鐵是足以站上世界之巔國際級寶藏，大家要有信心、齊心努力，讓世界看見我們的光芒。

世界文化遺產 火車 退休 阿里山

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