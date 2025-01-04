總統宣傳大南方新矽谷 嘉市批沒給資源

行政院前天拍板大南方新矽谷推動方案，賴清德總統昨在台南表示，希望將台灣打造為人工智慧島，逐步達成均衡台灣、韌性台灣、健康台灣等目標。但嘉義市府批大南方新矽谷方案雖涵蓋嘉義市，中央只納入嘉市醫療、社宅等資源，卻未挹注嘉市資源，口惠實不至。

賴總統說，除了大南方新矽谷，政府也規畫六大區域旗艦計畫，以人工智慧、半導體人工智慧貫穿各行政區域，預計投入1兆元以上，希望帶動民間共同響應。

賴清德說，大南方新矽谷方案以台南沙崙智慧綠能科學城做為核心地帶，串起嘉義、台南、高雄、屏東等區域的科技廊帶，希望達到具備人工智慧的研發能力，不只是規畫設計及生產製造，更要具備系統整合能力，還有推動各行各業使用人工智慧的文化，在醫療、學術研究、社會科學及各行各業等領域加強應用。

行政院先後喊出桃竹苗大矽谷、大南方新矽谷計畫，桃園市副市長蘇俊賓表示，政府推動重大政策與建設時，很多事情應該先想好，以免多年後發現「全台都是大矽谷，但最後沒有一個地方成為矽谷」。

嘉義市雖被納入大南方新矽谷方案範圍，但市府指出，細究方案內容，只見中央納入嘉市現有醫療、社宅等資源，卻未實際挹注嘉市資源，相較其他縣市一個接一個園區建設投資，中央對嘉市「講一畚箕、做無一湯匙（閩南語：說多做少之意）」，口惠而實不至。

立委柯志恩說，大南方新矽谷方案要讓南部產業多元化，但對高雄現有鋼鐵、石化、和螺絲等傳統產業的困境，欠缺關心與對策，憂心這些在地產業淪為棄兒產業，經濟部應該公開講清楚。