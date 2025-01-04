新營糖廠活化 溪北發展寄厚望

台南市新營區是舊台南縣治，縣市合併後被認為溪北發展不如溪南，其中占地近30公頃新營糖廠閒置多年，地方爭取活化帶動發展，市府委外進行糖廠整體規畫及都計變更規畫，下周說明會，透過都計變更與都更招商；議員建議引進大型旅館和開發較多戶數社會住宅。

新營糖廠早年是國內主要糖業生產基地之一，隨著台糖2016年停止新營糖廠製糖業務，這片原先工業用地空置多年，土地主要區域仍屬工業用地，加上位於新營都市計畫區範圍，鄰近新營車站，具開發潛力。

糖廠內部文化資產是一大焦點，包括鹽水港製糖株式會社總社辦公室、塑膠工廠辦公室、員工餐廳與宿舍群等4處市定古蹟，以及26處具文化資產潛力建築，需透過文化資產活化再利用工程妥善保存與推動。

台南市都發局近年啟動新營糖廠土地活化，與台糖合作，研擬透過都計變更及都更，招商引資開發，去年首場座談會地方建言踴躍，8日召開第2次座談會，廣納各界意見。都發局說，本案進入先期規畫期末報告審查，將成為下一階段都計變更重要依據。

新營糖廠活化市民非常期待，議員蔡育輝說要加速開發，規畫商業用地，吸引大型旅館和多功能商業設施進駐，另溪北也需要更多戶數社會住宅；民眾連署提出3點訴求，規畫產業園區吸引投資；將糖廠內中興路延伸至東邊健康路，開闢跨越急水溪到柳營道路；開放糖廠內道路供居民通行，方便居民進出。

都發局表示，將參考各方意見，規畫新營糖廠轉型策略方向，並與台糖和文化局合作，推動文化資產活化再利用，新營糖廠活化再利用，為大新營地區帶來新的發展契機。