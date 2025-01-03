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台南知名外燴總舖師陳振旺自辦餐會 20桌拿手菜招待弱勢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南知名外燴總舖師陳振旺自辦餐會20桌拿手菜，這招待弱勢家庭，朝安吃麵場老闆陳興隆（左二）得知贊助每人一盒關廟麵。記者周宗禎／攝影
台南知名外燴總舖師陳振旺自辦餐會20桌拿手菜，這招待弱勢家庭，朝安吃麵場老闆陳興隆（左二）得知贊助每人一盒關廟麵。記者周宗禎／攝影

台南歸仁知名外燴總舖師陳振旺今晚自費在仁壽宮廣場舉辦年終愛心餐會，席開20桌招待在地低收入單親家庭近兩百人。陳振旺表示，很高興有機會能夠回饋鄉親，會持續舉辦下去。歸仁長安製麵廠老闆陳興隆得知，也贊助每戶一大盒關廟麵。

歸仁區長朱雅宏表示，阿旺師關懷弱勢家庭及邊緣戶，前年配合歸仁行善團在仁壽宮舉辦「歸仁有愛 卯福送暖」活動，贈送美味年菜，受到許多鄉親稱讚。他發現自己也有能力能夠作公益，去年春節前辦桌宴請弱勢家庭，今年又與歸仁公所合作繼續行善，讓人欽佩。

63歲陳振旺近年憑著精湛手藝在外燴辦桌闖出名號，終年各地邀約辦桌不斷。他也希望培養後進，讓女婿陳明坤跟隨學習、6年來逐步傳承手藝，上手後成為得力助手。

方姓美食家表示，阿旺師掌廚辦桌功力一流，連鎖大賣場辦春酒席開近400桌、全國保生大帝信仰總會會員大會在歸仁舉行，也請他辦兩百多桌，就算同時辦這麼多桌，阿旺師掌廚每道菜色也都毫不馬虎，真的很不容易。

方姓美食家說，今晚餐會連同舞台表演團體與各項設施都是阿旺師自己贊助打理。阿旺師低調不善言詞，但做事態度嚴謹，即便對象是經濟弱勢族群，絕對不隨便應付菜色也不馬虎，甚至加碼手路菜，他今年也推出年菜外帶、值得大家試試。

朱雅宏表示，過年前各界愛心源源不絕，公所陸續將慰問金及民生物資轉贈予弱勢家戶，期盼大家能過好年，善用資源，正向面對生活，迎接新的一年。他也代表市長感謝慈善單位的支持與資源挹注，讓弱勢家庭獲得實質的幫助，公所也將持續媒合公私部門，大家齊力同心一起關懷社會。

台南知名外燴總舖師陳振旺自辦餐會20桌拿手菜，招待弱勢家庭。記者周宗禎／攝影
台南知名外燴總舖師陳振旺自辦餐會20桌拿手菜，招待弱勢家庭。記者周宗禎／攝影
台南知名外燴總舖師陳振旺自辦餐會20桌拿手菜，招待弱勢家庭。記者周宗禎／攝影
台南知名外燴總舖師陳振旺自辦餐會20桌拿手菜，招待弱勢家庭。記者周宗禎／攝影
台南知名外燴總舖師陳振旺自辦餐會20桌拿手菜，這招待弱勢家庭，朝安吃麵場老闆陳興隆（右二）得知贊助每人一盒關廟麵。記者周宗禎／攝影
台南知名外燴總舖師陳振旺自辦餐會20桌拿手菜，這招待弱勢家庭，朝安吃麵場老闆陳興隆（右二）得知贊助每人一盒關廟麵。記者周宗禎／攝影
台南知名外燴總舖師陳振旺自辦餐會20桌拿手菜，招待弱勢家庭。記者周宗禎／攝影
台南知名外燴總舖師陳振旺自辦餐會20桌拿手菜，招待弱勢家庭。記者周宗禎／攝影

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