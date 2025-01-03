影／打造台灣「人工智慧島」賴總統：天時地利人和

國科會「大南方新矽谷」、在台南歸仁興建「AI創新應用大樓」今天啟動典禮。總統賴清德參觀科技研發成果前致詞說，就職時宣示要將台灣打造成「人工智慧島」，如今「此其時也」、剛好「天時地利人和」。

賴總統解釋：天時是全世界已全面進入智慧化時代、地利是因台灣相關產業都非常健全，又是「站在第一島鏈的民主國家」，人和是輝達創辦人黃仁勳、超微蘇姿丰等全球科技大咖都是台灣人南部人。

賴清德說，打造人工智慧島之後，如何達成均衡、韌性、健康台灣？均衡台灣部分行政院昨天通過了不只有大南方新矽谷計畫，其實還涵蓋全台六大行政區，已半導體人工智慧貫穿各區計畫，預計「投入1兆元」以上同時改善交通區域生活等來帶動民間響應。

希望達成三個目標：是以歸仁沙崙為大南方核心，鏈結嘉南高屏科學產業園區成「AI的S廊帶」，

第一是具備A I科技的研發能力，第二是達到設計到生產製造要做到系統整合，達成第三個目標：達到台灣各行各業「使用人工智慧的文化」。

台灣先進製程占九成，不能只賣設備要有能力「賣系統整合」，更要各行各業都能應用、「建立使用人工智慧的文化，這樣台灣才會強」，達到區域均衡。

賴總統說，我們是民主國家、要發揮半導體及人工智慧的優勢，鏈結民主國家，讓「民主供應鏈」更完整更健全、並居主導無可取代的地位，台灣的經濟發展才會達成「韌性台灣」。

賴總統還預測未來世界製造行銷發展，很可能會形成「民主陣營」與「非民主陣營」市場，台灣面對極權主義的威脅，要打造台灣的韌性，要靠半導體人工智慧。「與民主站在一起、台灣才會更安全」。

他說，競選總統的時候「自我反省」，如果當選，「有別於歷任總統、能夠給台灣什麼、更多貢獻什麼」，他想就是在健康，「我的背景就是在醫療」，就是要推動「健康台灣」，已經很慎重地在總統府成立「健康台灣推動委員會」，希望果然不僅活得長壽，也能活得健康、大家一起來。

賴總統也感謝台南市長黃偉哲、立委林俊憲去超微AMD執行長蘇姿丰家拜託、提供完善的招商計劃，才爭取到稍微到台南投資。

國科會表示，方案是要「落實總統施政目標」，推動台灣成為「人工智慧之島」。未來將結合沙崙科學城及嘉義到屏東的半導體S廊帶，構建以AI為核心的產業生態系，實現「AI產業化、產業AI化」，推動全產業數位轉型應用，全面提升台灣在全球科技產業的競爭力。

「大南方新矽谷」方案有三項任務：技術研發、系統整合與應用文化培育。並擬定四大策略實現這三項任務：第一是「擴算力」，要建置高效能AI運算資源與安全的數位基礎設施，第二是「鏈場域」，要整合沙崙智慧綠能科學城及周邊產業聚落，促進應用場域的創新發展，第三是「引人才」，聚焦培育AI軟硬體系統整合專業人才，第四是「展應用」，推動智慧醫療、資安、淨零綠能及智慧交通等AI應用場景落地，提升產業應用深度與廣度。

國科會表示，台灣需具備AI科技自主研發能力，提升產業研發量能，並從設計到整合可自主發展及訂定規格。台灣需建立涵蓋晶片設計與製造的完整產業鏈，促進技術轉移與系統整合。最終目標是推動人工智慧普及與應用，培養產業使用AI技術的文化，廣泛提升工具使用能力加速數位轉型，協助各類產業實現智慧創新轉型提升競爭力。