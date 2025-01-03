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刷新紀錄！雲林這農會豪發10.4個月年終 今入帳有員工領到百萬獎金

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林莿桐鄉農會總幹事張鈺萱帶領團隊再創佳績，今年年終10.4個月。圖／聯合報資料照
雲林莿桐鄉農會總幹事張鈺萱帶領團隊再創佳績，今年年終10.4個月。圖／聯合報資料照

雲林縣莿桐鄉農會公布今年年終平均10.4個月，創歷年最高，今天獎金入帳，有員工領到百萬年終，總幹事張鈺萱表示，年終刷新紀錄，歸功於全體同仁努力，及網路社群、團購效益發威，明年力拚年終12個月。

莿桐鄉今年發出平均10.4個月年終獎金，今天獎金入帳，50名員工中有2人獎金破百萬元，分別為信用部及會務部員工，另有4人接近百萬元，是歷年最高，張鈺萱表示，去年莿桐農會年終是9.1個月，今年10.4個月，明年力拚發出12個月年終獎金。

張鈺萱2007年北漂返鄉擔任莿桐鄉農會總幹事，積極帶領農會轉型，創立農會自有品牌，包含「莿桐說的蒜」蒜頭系列產品、田美學、雲林都知稻、黃金角螺，及法國長麵包造型「豆豆鮮生腐竹」等，成功吸引消費者注目。

但自有品牌在各大通路要上架的費用不便宜，她看中社群短影音行銷效益大，去年與同仁自創「來莿桐找 sandy」頻道拍攝短影片介紹莿桐農特產，並成立「莿桐田田圈團購」臉書社團，成功帶來銷售效益，為農會營運再創佳績。

張鈺萱表示，高獎金可讓同仁服務提升、績效變高，形成良性循環，目前莿桐農會同仁的薪資是2008年的2.3倍。她在臉書發布年終獎金訊息，不少網友留言「還有缺員工嗎？」「想到農會上班」，張鈺萱說，農會明年會公開招考，歡迎大家加入莿桐鄉農會。

雲林莿桐鄉農會總幹事張鈺萱帶領團隊再創佳績，今年年終10.4個月。圖／本報資料照
雲林莿桐鄉農會總幹事張鈺萱帶領團隊再創佳績，今年年終10.4個月。圖／本報資料照
雲林縣莿桐鄉農會公布今年年終平均10.4個月，創歷年及雲林最高。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉農會公布今年年終平均10.4個月，創歷年及雲林最高。記者陳雅玲／攝影

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